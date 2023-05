Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików – Modliborzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 w m. Zaklików do gr. województwa podkarpackiego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

W ogłoszonym postępowaniu oferty złożyło 5 wykonawców. Oferty cenowe wahały się od 1,6 mln zł do 2,4 mln zł. Realizację zadani powierzono firmie z Zamościa, która wyceniła wartość inwestycji na 1 638 622,46 zł.

Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 857 w zakresie niezbędnym do ominięcia m. Zaklików, rozbudowę jednojezdniowej drogi wojewódzkiej nr 857 od końca nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 857 do granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego, budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi. Ponadto zadanie swoim zakresem obejmuje rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, rozbiórkę istniejących i budowę lub przebudowę nowych obiektów inżynierskich, budowę lub przebudowę istniejących dróg dla pieszych, dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów. Inwestycja przewiduje także budowę i przebudowę zatok przystankowych, budowę i przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę, przebudowę infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 857.

– Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji w ciągu 24 miesięcy – informuje Joanna Szarata, specjalista ds. informacji publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

PZDW będzie poszukiwać źródeł finansowania rzeczowej realizacji tego zadania.