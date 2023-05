Bez punktów i bez goli wrócili z Przemyśla piłkarze Sokoła Nisko. Przegrali z Polonią 0:3. W najbliższej kolejce jedenastka trenera Marcina Wołowca podejmie Koronę Rzeszów.

W Przemyślu Sokół dotrzymywał gospodarzom kroku w pierwszej połowie, ale zanim obydwie drużyny udały się na odpoczynek do szatni, celnie z rzutu wolnego przymierzył Vladyslav Kushnir. Druga bramka dla „Barcelonki” pada w 63. minucie. Jej autorem był Kamil Janas, a wynik ustalił Hrihoryi Zanko, który dobił piłkę po uderzeniu swojego rodaka Viktora Kolesnyka.

– Trójka Ukraińców robiła różnicę w grze gospodarzy. Polonia wygrała zasłużenie, wykorzystała to co miała, a my po swojemu, czyli nawet jeśli wypracujemy sobie okazje, czy dwie to nie potrafimy umieścić piłki w bramce. Ale nie poddajemy się! Jest jeszcze na tyle spotkań, że można wybronić się przed spadkiem i wierzę, że nam się to uda – powiedział trenera Sokoła, Marcin Wołowiec.

Po meczach środowych przestały być liderem Karpaty. Drużyna z Krosna zremisowała w Jarosławiu, natomiast Cosmos Nowotaniec pokonał w Łańcucie Stali i objął przodownictwo w tabeli.

POLONIA PRZEMYŚL – SOKÓŁ NISKO 3:0 (1:0)

1-0 Kushnir (45), 2-0 K.Janas (63), 3-0 Zanko (90)

POLONIA: Kuźma – Kuźniar, Konowalik, Zanko, Solarz (81 H. Błahuciak) – Bacza (70 D. Janas), Kushnir (71 R. Błahuciak), Kazek (86 Czuryk), K. Janas – Jasiński (78 Walczyszewski), Kolesnyk.

SOKÓŁ: Polit – Omuru (46 Bigas), Gnatek, Drelich, M.Pyryt – Serafin (77 Marut), Kasia, Bednarz (60 Dziopak), D.Pyryt – Młynarczyk (60 F.Moskal), Mistrzyk.

Sędziował Mateusz Warzocha (Rzeszów). Żółte kartki: Solarz, Konowalik – Bednarz.

W pozostałych meczach 27. kolejki: Głogovia – Skołoszów 0:0, Stal Ł. – Cosmos 0:2 (0:0), JKS – Karpaty 1:1 (1:1), Lechia – Igloopol 3:2 (2:1), Wólczanka – Stal II M. 2:2 (0:1), Stal II Rz. – Wisłok 2:0 (2:0), Korona – Sokół KD 2:2 (1:1).

28. kolejka, 13 maja: Sokół – Korona (17).

Tabela za www.regiowyniki.pl