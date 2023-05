Początkiem maja miało miejsce oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi gminne prowadzącej z Chwałowic do Łążka Chwałowskiego. Wybudowany został odcinek drogi asfaltowej o długości ponad 4,5 km. Koszt realizacji tej inwestycji to przeszło 2,5 mln zł.

– Uczestniczymy w odbiorze drogi gminnej biegnącej od Chwałowic do Łążka Chwałowskiego, będący małą miejscowością, ale bardzo ważną dla naszej gminy. Dotychczas mieszkańcy nie mieli dogodnego dojazdu do siedziby gminy. Aby dotrzeć do Radomyśla czy innych miejscowości musieli nadkładać dużo drogi, jadąc przez Borów w woj. lubelskim, a później przez Chwałowice. Po przebudowie dystans ten zmniejszył się dwukrotnie – mówił wójt gminy Jan Pyrkosz.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1,1 mln zł oraz z Nadleśnictwa Gościeradów w kwocie 350 tys. zł. Brakujące środki pochodziły z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem. W sumie koszt realizacji tej drogi zamknął się kwotą przeszło 2,5 mln. zł.

– Droga będzie służyła mieszkańcom, ale też nam, leśnikom, ponieważ tą drogą znacznie skracamy sobie wywóz drewna z lasu. Droga już jest wykorzystywana przez mieszkańców, stanowi też łącznik rowerowy między gminą Radomyśl, a gminą Zaklików, ponieważ tędy przemierza się duży dystans przez tereny leśne. Mieszkańcy tych gmin mogą z drogi korzystać, ale docelowo, aby pokazać walory tego terenu, wspólnie z gminą możemy pomyśleć o budowie ścieżki rowerowej – mówił Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów Mirosław Mach.

Realizacja inwestycji została powierzona, wyłonionej w drodze przetargu, firmie WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Roboty, ze względu na duży zakres prac, zostały podzielone na etapy i obejmowały wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej i wykonanie poboczy z kruszywa. Zgodnie z umową termin zakończenia przebudowy drogi został wyznaczony na 30 września 2023 r., jednak inwestycja została wykonana i oddana do użytku dużo wcześniej.

– Ta inwestycja jest symbolem, że się „da”, że kiedy jest upór, determinacja, jest wola władz samorządowych, ale jest też pozytywna presja społeczna, to można zrealizować inwestycję o której mieszkańcy mówili od wielu lat. Cieszę się bardzo, że w końcu doszedł do skutku ten najkrótszy i najszybszy dojazd z Łążka do Chwałowic, gdzie toczy się życie społeczne, kulturalne, gdzie znajduje się kościół, szkoła, dom kultury, są zakłady pracy. Dzięki tej inwestycji czas dojazdu do Chwałowic, ale też do stolicy gminy – Radomyśla zostanie znacznie skrócony, co też przyniesie oszczędności ekonomiczne, finansowe, ale też ekologiczne, ze względu na skrócony czas pracy samochodów – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Sołtys wsi Łążek Chwałowski Renata Wojewoda, stwierdziła, że ta długo wyczekiwana inwestycja podniosła standard i komfort życia mieszkańcom sołectwa, m.in. dzięki lepszemu, szybszemu i bezpiecznemu skomunikowaniu się miejscowości z pozostałą częścią gminy.