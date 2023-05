Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w Stalowej Woli staje się faktem. Ruszyły pierwsze prace. W rewitalizowanej przestrzeni powstaną strefy aktywności i relaksu. Będą nowe nasadzenie, fontanna posadzkowa, tężnia solankowa.

– Ogród Jordanowski to miejsce, które w pamięci wielu mieszkańców Stalowej Woli jest jeszcze wspomnieniem z dzieciństwa, a może później z wychowania swoich dzieci, wnuków. W ostatnich latach miejsce to nie kojarzyło się zbyt pozytywnie przez to, że popadło w degradację. W końcu mamy ten moment, że rozpoczynają się prace. Od dzisiaj wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych, do elementów wytyczenia ścieżek. Będzie to piękne miejsce dla naszych mieszkańców i gości Stalowej Woli – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Od strony ulicy Ofiar Katynia, na wejściu odwiedzających będzie witała sowa, która ma być nowym symbolem tego miejsca.

– To rozpoczęcie elementów zabawowych, edukacyjnych, które będą się ciągnąć do części centralnej, gdzie będzie duży plac zabaw dla dzieci mniejszych i dla dzieci starszych. Po bokach będą rozsiane strefy relaksu, będą leżaki, ławeczki, miejsca odpoczynku, również rozsiane elementy siłowni terenowej, elementy do wspólnego spędzania czasu wielopokoleniowo – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta podkreślał, że bardzo ważną kwestią dla mieszkańców tego osiedla było przywrócenie górki saneczkowej.

– Projekt budowy budynków uczelnianych w Parku Jordanowskim zabrał górkę saneczkową, dlatego w części tam gdzie mamy dzisiaj bramki będzie duża górka saneczkowa, która w czasie letnim będzie przeszkodą terenową, rowerową – mówił prezydent.

W Ogródku Jordanowskim pojawi się także tężnia solankowa, otoczona specjalnie zaprojektowaną, odporną na sól zielenią. Od strony KUL-u powstanie fontanna posadzkowa, a przy niej wiele nowych nasadzeń.

– Park Jordanowski to ponad pół tysiąca drzew. Żadne z tych dużych, pięknych drzew nie będzie wycięte. Ze wszystkich drzew, które mamy zaplanowane do wycinki w ramach kolizji, to są 2 drzewa o bardzo niskiej wartości przyrodniczej i ekologicznej. Są to drzewa już w części obumierające. Natomiast jeżeli chodzi o drzewa, które są do wycięcia z powodów sanitarnych, zostały tutaj zakwalifikowane 53 drzewa, ale po korekcie która została wykonana, po przekazaniu placu budowy dla wykonawcy zostało wskazanych tylko 13 drzew. To jest 13 obumarłych, nierokujących, egzemplarzy małych drzew – poinformował prezydent Nadbereżny.

W ramach planowanych nasadzeń na terenie Ogrodu Jordanowskiego ma pojawić się kilkadziesiąt nowych, dużych drzew, do tego kilkanaście tysięcy krzewów.

Realizacja zadania potrwa 12 miesięcy. Inwestycja pochłonie nieco ponad 7,6 mln zł, z czego 4,5 mln zł to dotacja rządowa.