We wtorek 9 maja na rynku w Rozwadowie odbyła się konferencja prasowa, a następnie spotkanie z mieszkańcami. Inicjatorami wydarzenia byli radni miejscy Renata Butryn, Dariusz Przytuła i Damian Marczak. Zebrani świętowali przypadający 9 maja Dzień Europy. Z tej okazji przygotowali dla mieszkańców okolicznościowy tort w unijnych barwach.

Co roku, 9 maja obchodzimy Dzień Europy. To święto upamiętniające tzw. Plan Schumana, przedstawiony w 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Plan stał się podwalinami dzisiejszej Unii Europejskiej.

– Zauważyłam jako radna, że w zasadzie w naszym mieście, nie świętuje się w sposób jakiś szczególny tego, że przynależymy do Unii Europejskiej. 1 maja minęło 19 lat kiedy staliśmy się jednym z członków UE. 9 maja obchodzimy święto Europy, Dzień Europy, dlatego chcieliśmy tu na rynku w Rozwadowie, który został zrewitalizowany m.in. ze środków UE, zaakcentować, że jesteśmy dumni z tego i cieszymy się, że przynależymy do UE. (…) Dla mnie jako Polki i Europejki najważniejsze są te wartości, które nas jednoczą tj. godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie dla praw człowieka. Ważny jest każdy człowiek. Pamiętajmy również, że mottem UE jest „zjednoczeni w różnorodności” – mówiła radna Renata Butryn.

Radny Damian Marczak w swojej wypowiedzi przywołał Paradę Schumana z maja 2003 roku. – W tym pochodzie wtedy szli zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy akcesu do Unii Europejskiej, wszyscy szliśmy tam razem, wspólnie, w poszanowaniu swoich wartości, poszanowaniu swoich idei, z poszanowaniem różnorodności, tym dla mnie jest Unia Europejska. Mnogość nacji, mnogość różnego rodzaju kultur, również religii powoduje to, że jesteśmy jako Europejczycy wzbogaceni – mówił Damian Marczak.

Radny Dariusz Przytuła przytoczył inwestycje miejskie, które zostały zrealizowane przy udziale środków unijnych (m.in. Stalowa Wola jako ekomiasto, nowe tereny zielone, poprawa lokalnego układu komunikacyjnego, rewitalizacja Rozwadowa). – Bez pieniędzy UE Stalowa Wola byłaby jedną wielką dziurą – stwierdził radny. Ubolewał także nad tym iż tablica informacyjna na rynku w Rozwadowie dotycząca źródeł finansowania przeprowadzonej rewitalizacji nie jest wyeksponowana, a znajduje się w rogu zmodernizowanego obszaru. – Unia Europejska daje nam bardzo dużo przede wszystkim pokój, którego niestety nasi sąsiedzi Ukraińcy nie doznają – mówił radny.

– Europa to nie tylko kontynent, nie tylko geografia to także wspólne wartości wokół, których gromadzą się państwa skupione w organizmie tak wydajnym jak UE. Nawet sceptycy muszą przyznać, że jeżeli nie wartości to UE na pewno jest wspólnotą wymiernych korzyści. Oczekiwałbym od rządzących w naszym kraju aby postawili jednak na odpowiedzialność, nie tylko na taką chwilówkę w rządzeniu i myśleniu. Na odpowiedzialność za kraj, za bycie w Europie, za bycie w UE, czego doświadczamy od 19 lat i możemy być z tego śmiało dumni. Jeszcze bym od nich oczekiwał takiej przedsiębiorczości, rozumianej jako umiejętność wykorzystywania szans, ta szansa jest trzeba tylko sięgnąć do środków unijnych, które leżą gotowe, sięgnąć po środki z KPO – mówił Jerzy Florek, Nowoczesna.

– Dzisiaj jest dla mnie bardzo miły i radosny dzień w związku z tym, że mogę jako obywatel Polski, Unii Europejskiej cieszyć się właśnie z tej przynależności. Ta nasza przynależność nam się po prostu należała za nasze działania po 1989 roku – mówił Jerzy Bednarowicz, Rebelianci Podkarpaccy. Wyraził nadzieję, że nigdy nie dojdzie do polexitu.