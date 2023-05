Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli obchodziła jubileusz 60-lecia powstania. Uroczystości zgromadziły parlamentarzystów, władze samorządowe, dyrektorów stalowowolskich szkół, absolwentów, uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przypomniała rys historyczny Szkoły, najważniejsze sukcesy oraz przełomowe dla placówki wydarzenia. Minutą ciszy zgromadzeni goście uczcili zmarłych pedagogów, uczniów i przyjaciół placówki.

– W tym miejscu chciałam bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy byli przed Panią Dyrektor, którzy byli przed nami oraz tym, którzy dzisiaj troszczą się o właściwy rozwój intelektualny, duchowy i sportowy tych wspaniałych dzieci. Dziękuję tym wszystkim, którzy odpowiadają na zawołanie każdego dziecka, które woła samym swoim istnieniem „kochaj i naucz mnie kochać”. Dzieci trzeba uczyć pisać, rysować, liczyć, ale trzeba też uczyć kochać. Zawsze było i jest wiele zagrożeń tej właściwej edukacji i nauki miłości. Wy to robicie kochani nauczyciele i rodzice. Staracie się wydobywać z każdego dziecka „Mozarta”, to znaczy potraficie znaleźć dobre cechy talentu i je eksponować. Życzę, aby tak jak na przestrzeni tych 60 lat, tak i w przyszłości ta szkoła była miejscem bardzo przyjaznym, dbającym o najlepszą edukację dzieci i młodzieży – powiedziała Janina Sagatowska Senator RP.

– Składam serdeczne gratulacje z okazji 60-lecia istnienia szkoły podstawowej. Jubileusz to niezwykle ważne i wyjątkowe wydarzenie w historii szkoły, które odnosi się do ciągłości i tradycji w edukacji oraz zaangażowania wielu osób w jej rozwój. W ciągu tych 60 lat szkoła przeszła wiele zmian i wyzwań, ale jedno się nie zmieniło, zawsze pozostała miejscem, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w życiu. Niezmiennie jest również miejscem, gdzie zawiązują się pierwsze przyjaźnie. Praca nauczycieli, dyrekcji szkoły, ale także rodziców i uczniów jest nieoceniona dla całej społeczności szkolnej. Dzięki połączeniu Państwa pracy, wiedzy i zaangażowania stajecie się mocnym fundamentem dla młodego pokolenia. Jubileusz szkoły, to również wspaniała okazja do podsumowania i namysłu nad wyzwaniami przyszłości, a także do celebrowania Państwa osiągnięć. Wasz Patron Eugeniusz Kwiatkowski jest wspaniałym autorytetem do naśladowania, dlatego drodzy uczniowie nie bójcie się podążać śladami tego wybitnego człowieka, który stworzył nasze miasto i miał ogromny wkład w rozwój Rzeczypospolitej – skierował słowo Rafał Weber Poseł RP, Wiceminister Infrastruktury.

– Kiedy ta szkoła była wznoszona Stalowa Wola miała 25 lat i była bardzo młodym „organizmem”. Ci, którzy tworzyli nasze Miasto, Hutę, mieli świadomość tego, że przyszłość polega na edukacji. Nie ma możliwości spojrzenia na żadne Miasto w sposób kompletny, jeżeli nie będzie placówek, które będą przekazywać najwyższy poziom edukacji oraz pokazywać świat najpiękniejszych wartości. W imieniu samorządu Miasta Stalowej Woli chciałbym nisko się pokłonić tym, którzy na przestrzeni tych 60 lat włożyli tak dużo serca, zaangażowania w edukację i wychowanie młodego pokolenia Mieszkańców. Wy, kochani uczniowie, w swoich pięknych młodych sercach i umysłach niesiecie przyszłość Stalowej Woli. Możecie w swoim rozwoju być bardzo ważnymi filarami naszego Miasta. Jestem przekonany, że właśnie ta szkoła będzie miejscem wydobywania nowych talentów i prawidłowej edukacji. Życzę pedagogom wielu kolejnych sukcesów, kolejnych pięknych Jubileuszy i kolejnych pokoleń wspaniałych uczniów – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, który wręczył Iwonie Gałczyńskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 symboliczny czek w wysokości 60000 zł, na sfinansowanie motywacyjnej sali matematycznej oraz nominację na stanowisko Dyrektora na kolejną kadencję.

Uczniowie zaprezentowali część artystyczną Jubileuszu oraz wręczyli gościom pamiątkowe upominki, w tym pluszowe breloki w kształcie alpak, które są już pewnym symbolem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli. Na co dzień cała Społeczność Szkoły opiekuje się dwoma alpakami, które nazwano Kapsel i Teddy.