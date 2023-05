W sobotę 6 maja odbyły się uroczystości związane z nadaniem i poświęceniem sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Tego dnia miało miejsce także poświęcenie nowej części remizy strażackiej. Spotkanie było także okazją do wręczenia orderów i odznaczeń dla strażaków ochotników.

– To dla miasta Stalowej Woli wielki, radosny dzień kiedy w jubileuszu 85-lecia naszego miasta możemy świętować nadanie sztandaru dla OSP Stalowa Wola. Nadanie sztandaru dla naszych lokalnych bohaterów, tak, bo wy drodzy strażacy jesteście naszymi bohaterami. Udowodniliście to tutaj, w akcjach na terenie Stalowej Woli, w akcjach na terenie całego naszego województwa, wielokrotnie. I dzisiaj z pełną dumą i radością w imieniu mieszkańców Stalowej Woli chcemy wyrazić wam wielkie podziękowania, właśnie za tą wyjątkową służbę, za tą wyjątkową odwagę, która charakteryzuje strażaków ochotników, jako tych którzy biegną w przeciwnym kierunku, skąd wszyscy inni uciekają. To jest odwaga płynąca z miłości, z odpowiedzialności, ale jednocześnie z takiego bardzo mocno ugruntowanego polskiego patriotyzmu, umiłowania tego co święte, tradycyjne i spojrzenia na to przez pryzmat drugiego człowieka – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli działa od siedemnastu lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli działa od siedemnastu lat. Została zawiązana 13 grudnia 2006 roku z inicjatywy druha Mariusza Janeczko ówczesnego Komendanta Ośrodka Szkolenia PSP w Nisku. W zebraniu założycielskim wzięło udział 28 osób wymienionych w księdze pamiątkowej. Grupa ta postanowiła założyć jednostkę OSP ze specjalizacją ratownictwa wodno-nurkowego. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Pierwsze zabezpieczenie Jednostki obejmowało dożynki na Lotnisku w Turbi w 2007 roku, kolejnym dużym zadaniem było zabezpieczenie imprezy Wianki organizowanej na błoniach nadsańskich w Stalowej Woli w dniu 21 czerwca 2008 roku.

W 2010 roku jednostka zmieniła swoją siedzibę. Otrzymała w bezpłatne użytkowanie od miasta Stalowej Woli poprzez Starostwo Powiatowe budynek przy ul. Targowej 3, będący wcześniej w zarządzie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Na mocy decyzji z dnia 26 listopada 2013 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. Brygadiera Wiesława Leśniakiewicza stalowowolska OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W roku 2023 zakończono rozbudowę remizy. Rozbudowa obejmowała budowę garażu z wyjazdem w stronę ul. Strażackiej w celu lepszego manewrowania oraz dużą świetlicę i pomieszczenia socjalne. Zabezpieczono sprzęt, który do tej pory był składowany na placu lub pod wiatą drewnianą.

– Są w życiu jednostki bardzo ważne daty. Pierwsza to jest data założenia jednostki OSP Stalowa Wola, druga data to dzień, w którym został wręczony sztandar tutejszej jednostce. Sztandar jest wyrazem jedności, wyrazem wdzięczności mieszkańców Stalowej Woli za wasz trud, za wasze poświęcenie za wasze zaangażowanie i za to co robicie na rzecz lokalnej społeczności. W rysie historycznym usłyszeliśmy wasze dokonania i wasze działania. Ta krótka historia pokazuje jak bardzo jesteście ważni dla Stalowej Woli, jak wiele rzeczy pozytywnych dla mieszkańców Stalowej Woli robicie – mówił nadbrygadier Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Nadanie sztandaru, poświęcenie nowej części remizy, jubileusz 15-lecia, wręczenie odznaczeń

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Matki Bożej Szkaplerznej, następnie miał miejsce przemarsz uczestników uroczystości do remizy strażackiej, gdzie odbyła się ceremonia przekazania poświęconego podczas mszy świętej sztandaru, poświęcenia nowej części remizy oraz wręczenia odznaczeń. Tego dnia stalowowolscy strażacy ochotnicy (z dwuletnim opóźnieniem) świętowali również jubileusz 15-lecia istnienia jednostki.

– Jestem bardzo dumny z waszego zaangażowania, z waszego poświęcenia, jestem dumny z tego, że mieszkańcy naszego miasta ale też inni mogą liczyć na was niezależnie od pory roku, niezależnie od pory dnia czy nocy. Druhny i druhowie z naszej jednostki, z OSP w Stalowej Woli są na każde zawołanie. (…)Doskonale radziliście sobie podczas pandemii Covid-19, wasze zaangażowanie jeżeli chodzi o wsparcie uchodźców było nieocenione. (…) Bardzo dziękuje za wszelkie dobro jakie czynicie na rzecz mieszkańców naszego miasta i całego powiatu stalowowolskiego – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– To wielka chwila kiedy jednostka otrzymuje sztandar, to taka historyczna chwila gdzie wszyscy skupiają się na tym sztandarze, ale sztandaru nie dostaje się za darmo. Sztandar jest dawany za zasługi, za poświęcenie, za zaangażowanie, ale sztandar jest również pewnym symbolem, który zobowiązuje. Pod tym sztandarem będą przebywały różne uroczystości, różne zdarzenia i wtedy ten sztandar będzie reprezentowany na zewnątrz – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.