Władze Niska podjęły decyzję o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 na osiedlu Malce. Powodem jest zły stan techniczny obiektu oraz niewielka ilość uczniów. Budynek jednak nie zostanie opuszczony, a zaadaptowany na potrzeby przedszkola.

Taka decyzja zapadała 26 kwietnia na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radni podkreślili, że warunki lokalowe budynku pozostawiają wiele do życzenia. Oprócz tego nie ma dla kogo utrzymywać tej placówki. Aktualnie w trzyklasowej szkole na osiedlu Malce, do jedynej działającej klasy trzeciej uczęszczało czworo dzieci. A w tym roku szkolnym rodzice nie zapisali do PSP nr 6 ani jednego dziecka.

Burmistrz przewiduje, że w przyszłości w związku z planowaną budową jedno i wielorodzinną na osiedlu Malce, szkoła podstawowa będzie potrzebna, ale wybuduje się ją na nowo.

– Likwidacja szkoły na osiedlu Malce, jak każda likwidacja szkoły, jest tematem trudnym dla społeczeństwa zwłaszcza tego lokalnego, ale nie mamy innego rozwiązania. Dzisiaj w tej szkole nie ma dzieci, perspektywy są dosyć pozytywne, gdyż w okolicy będzie budowanych wiele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Ja dzisiaj już mogę wymienić co najmniej pięć i następne cztery wielorodzinne po zlikwidowanej szklarni. Trzeba będzie podjąć decyzję o budowie nowej szkoły w pobliży osiedla Malce – mówi burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

Władze Niska nie chcą jednak definitywnie pozbyć się budynku PSP. Planują obiekt zamienić na przedszkole.

– Chcemy tę szkołę wykorzystać do utworzenia przedszkola, dla dzieci, które tam mieszkają, ale również to przedszkole będzie przyjmowało myślę, że w wielu przypadkach, dzieci mieszkańców Niska, którzy pracują w Stalowej Woli. Musimy podjąć dosyć szybkie działania gdyż nabory na utworzenie przedszkola, na remont i później prowadzenie, zaczynają się już w maju, czerwcu – dodaje Ślusarczyk.