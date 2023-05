Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 854 w miejscowości Chwałowice. 28-latek kierując volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na znak drogowy, a następnie uderzył w budynek. Mężczyzna trafił do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.

5 maja godz. 7, policjanci zostali skierowani na miejsce zdarzenia drogowego, do którego doszło w miejscowości Chwałowice. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem, jadąc od strony Borowa w kierunku Radomyśla nad Sanem, nie dostosował prędkości do warunków drogowych i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wypadł z jezdni, a następnie uderzył w znak drogowy i budynek. Mężczyzna jechał sam, był trzeźwy. 28-latek został przewieziony do szpitala na badania.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.