– Jesteśmy tutaj żeby cieszyć się rodziną, żeby podkreślić, że rodzina jest najważniejsza! Możemy mówić o wielu ważnych inwestycjach – o wielkich rzeczach, które dzieją się w całej Polsce – ale to co zmieniło się w Polsce w ostatnich latach, co jest najważniejsze, to inwestycja w rodzinę. Dla polskiego rządu, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości rodzina jest na pierwszym miejscu – tymi słowami prezydent Stalowej Woli przywitał uczestników pikniku rodzinnego „Najważniejsza jest rodzina”.