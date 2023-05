O tym, że lasy są świetnym miejscem do uprawiania sportu, piłkarze Orła Rudnik wiedzą nie od dziś. Konsekwentnie przekonują do tego młodzież, organizując już po raz drugi piknik sportowy na terenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Kopki w Nadleśnictwie Rudnik.

6 maja w biegach na czas leśnymi traktami wzięło udział około 90 uczestników. MKS Orzeł Rudnik zorganizował zawody w ramach projektu „Po świeży oddech? Tylko do LASU z Lasami Państwowymi”.

Dla zdrowia i przyjemności

Młodzi zawodnicy mieli do pokonania trasy biegnące leśnymi duktami, przez malownicze tereny Nadleśnictwa Rudnik. Start i metę wyznaczono tuż przy majestatycznym 350-letnim dębie szypułkowym.

– W Lasach Nadleśnictwa Rudnik są świetne warunki do rekreacji. Sam chętnie biegam po leśnych ścieżkach. Lasy są tu niezwykle urokliwe, z pięknymi widokami, nie brakuje w nich traktów dogodnych do biegania. A taka aktywność może być nie tylko przyjemna, ale również bardzo korzystna dla zdrowia. Dlatego Lasy Państwowe zawsze starają się wspierać tego typu inicjatywy sportowe – mówi Jarosław Kiełbowicz, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Rudnik.

W listopadzie ubiegłego roku MKS Orzeł Rudnik zorganizował podobną imprezę, pod hasłem „Do lasu po zdrowie z Lasami Państwowymi”. Wówczas do rywalizacji przystąpiło blisko 50 młodych amatorów rekreacji na świeżym powietrzu.

– Cieszymy się, że już po raz drugi dzięki wsparciu Lasów Państwowych mogliśmy zorganizować takie zawody. Pomysł okazał się trafiony, bo w sobotę zawodników było prawie dwa razy więcej niż podczas jesiennej imprezy – nie kryje radości Adam Konior, prezes MKS Orzeł Rudnik.

Podczas wydarzenia panowała rodzinna, piknikowa atmosfera. Na uczestników czekały napoje, grillowane kiełbaski i przepyszny gulasz. Nie zabrakło też innych atrakcji. Chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności w darcie i ringo. A po zawodach najlepsi zawodnicy otrzymali medale i statuetki.

100 lat Orła Rudnik

Termin organizacji wydarzenia nie był przypadkowy. 2023 rok jest niezwykle ważny dla rudnickiego “Orzełka”. – Obchodzimy piękny jubileusz, dlatego też staramy się organizować ciekawe imprezy, aby zaakcentować fakt, że klub jest ważną częścią sportowej historii miasta, niezwykle istotną dla naszej lokalnej tożsamości. 100 lat istnienia Orła Rudnik to naprawdę wyjątkowy jubileusz. Niewiele klubów może poszczycić się tak bogatą historią – mówi Adam Konior.

Klub MKS Orzeł Rudnik realizował projekt „Po świeży oddech? Tylko do LASU z Lasami Państwowymi”, dofinansowany w ramach konkursu „Sportowa Natura”. Celem projektu była promocja Lasów Państwowych, w szczególności ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, jako miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

Konkurs „Sportowa Natura” to inicjatywa Lasów Państwowych, by wspólnie z klubami zachęcać do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, w otoczeniu polskiej przyrody.

– Poprzednia edycja konkursu okazała się wielkim sukcesem. Aktywizowaliśmy społeczności lokalne, seniorów, dzieci, młodzież, promując jednocześnie okoliczne lasy. Łącznie zgłoszono 1800 wniosków, wśród których komisja konkursowa zarekomendowała do realizacji łącznie blisko pół tysiąca lokalnych przedsięwzięć, projektów i wydarzeń. Taki rozmach organizacyjny utwierdził nas w przekonaniu, jak bardzo potrzebny jest to program – mówi Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

– Polskie lasy to doskonałe miejsce do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej – od zwykłych spacerów po sporty wyczynowe. Kluby sportowe to zaś zagłębie profesjonalistów, których pasją jest zdrowy tryb życia. Jeśli połączymy siły, to nic nas nie zatrzyma w zachęcaniu Polaków do sportu – dodaje Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wyniki:

Rocznik 2014/2015, 250 m

Dziewczęta: 1. Klara Iskra, 2. Natalia Zając, 3. Amelia Gwizdak. Chłopcy: 1. Mateusz Mierzwa, 2. Jakub Smoła, 3. Mikołaj Pająk.

Rocznik 2012/2013, 250 m.

Dziewczęta: 1. Milena Chaber, 2. Marta Rup, 3. Oliwia Andres. Chłopcy: 1. Arkadiusz Kukulski, 2. Kacper Krawiec, 3. Norbert Kosiński.

Rocznik 2010/2011, 500 m.

Dziewczęta: 1. Weronika Reichert, 2. Monika Bielak, 3. Maja Skrzypczak. Chłopcy: 1. Kornel Wamyj, 2. Michał Bąk, 3. Filip Cagara.

Rocznik 2008/2009, 800 m.

Dziewczęta: 1. Magda Sojka, 2. Julia Małyszek, 3. Anna Walicka. Chłopcy: 1. Oliwier Łomotowski, 2. Kacper Koszałka, 3. Kamil Oleksak.

Kategoria open, 1000 m.

Dziewczęta: 1. Anna Sojka, 2. Barbara Zając, 3. Sara Łomotowska. Chłopcy: 1. Marcel Bełżek, 2. Bartosz Mierzwa, 3. Krystian Kowalski.