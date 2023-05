Pod takim tytułem, już wkrótce nakładem Wydawnictwa Sztafeta ukaże się książka autorstwa Dionizego Garbacza.

Zdzisław Malicki, legendarny dyrektor Huty Stalowa Wola, zapisał się w pamięci mieszkańców regionu, jako człowiek niezwykły – dyrektor-wizjoner, szanujący ludzi i ich pracę. Jak pisze autor we wstępie do publikacji: „młody inżynier niezbyt chętnie przybywał do Stalowej Woli, aby pracować w Hucie. Ale związał się z Hutą i miastem na całe życie, stał się wielkim patriotą lokalnym Stalowej Woli, znacznie przyczynił się do jej rozwoju”.

Książka przedstawia dorobek zawodowy Malickiego, zawiera wspomnienia bliskich i współpracowników oraz liczne zdjęcia, także prywatne. Wydanie publikacji wsparł prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

