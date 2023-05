W centrum Zaklikowa, przy OSP, sto metrów od rynku, swoją siedzibę ma teraz Stacja Pogotowia Ratunkowego. Jeszcze do niedawna ratownicy dyżurowali w budynku Gminnego Zakładu Komunalnego, gdzie warunki lokalowe pozostawiały wiele do życzenia. Dzięki staraniom władz Zaklikowa ratownicy zyskali nie tylko nowy garaż na nowo pozyskany ambulans, ale i pomieszczenia socjalno-bytowe, w których mogą oczekiwać na wezwanie w celu ratowania ludzkiego życia.

Nowa siedziba Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu podstacja w Zaklikowie mieści się dokładnie przy ulicy Strażackiej. Nie jest jednak osamotniona, ponieważ w tym samym budynku z jednej strony swoją siedzibę mają strażacy ochotnicy, a z drugiej jest Gminny Ośrodek Kultury.

Aktualnie cały obiekt jest poddawany gruntownej modernizacji. Prace dobiegły już jednak końca w siedzibie pogotowia, której symboliczne otwarcie odbyło się 5 maja.

– To miejsce to część dużego obiektu, który przebudowujemy, bo obok mamy Gminny Ośrodek Kultury, w tym samym obiekcie mieści się również siedziba OSP i to wszystko w ciągu pięciu miesięcy będzie gotowe. Te inwestycje są skierowane do ludzi, do mieszkańców naszej gminy. I tak jest z tą naszą podstacją Pogotowia Ratunkowego. Ona do chwili obecnej mieściła się kilometr stąd, na peryferiach Zaklikowa. Panowie ratownicy dzierżawili taką niewielką cząstkę pomieszczeń w Gminnym Zakładzie Komunalnym. Warunki tam nie były komfortowe. Obecnie przenoszą się do nowego obiektu, mają tutaj zaplecze socjalne, łazienkę, garaż i przede wszystkim są w centrum naszego miasta. Łatwość dotarcia w różne miejsca będzie znacznie większa. Dodatkowo oprócz tego obiektu będziemy mieli nową karetkę. To całkowicie nowy pojazd, lepiej wyposażony – mówił Dariusz Toczyski, burmistrz Zaklikowa.

Na terenie Podkarpacia funkcjonuje 97 zespołów Ratownictwa Medycznego, w tym 83 jednostki podstawowe i 14 jednostek specjalistycznych. 20 ambulansów posiada Podkarpacka Stacja w Mielcu, pod którą podlegają ratownicy z Zaklikowa.

Ratownicy medyczni z Zaklikowa, oprócz nowej siedziby, zyskali też nową karetkę pogotowia. To sprzęt najwyższej klasy, którego wartość wynosi 970 tys. złotych. Ten ambulans to zasługa między innymi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Zaklikowie dyżuruje czterech ratowników medycznych. Każdy z nich sprawuje 12 godzinny dyżur, dlatego mieszkańcy mogą liczyć na pomoc 24/h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Koszt adaptacji pomieszczeń na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego to 257 tys. złotych. Natomiast remont całego obiektu, w którym mieści się również OSP i GOK wyniesie około 8,5 mln złotych, przy około 60 proc. dofinansowaniu z różnych źródeł rządowych. Remont budynku powinien zakończyć się we wrześniu.

