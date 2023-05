W bardzo złym stanie technicznym jest fragment drogi wojewódzkiej nr 858 biegnący przez gminy Ulanów i Nisko. Dokładniej chodzi o odcinek między Zarzeczem a Ulanowem. Jak twierdzi Zarząd Dróg Wojewódzkich, droga ta jest przewidziana do remontu. Kiedy? Konkretnego terminu nie ma, dlatego mieszkańcy zaczynają się niecierpliwić.

Temat remontu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 858 został poruszony na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nisku.

– Na odcinku około 1034 metrów jest bardzo fatalna nawierzchnia. Po raz kolejny jest wpisane, że ta droga jest przygotowywana do realizacji. Taką informację mamy co roku. Warto byłoby wejść w taki montaż finansowy na przykład z gminą Ulanów i dać wsparcie, żeby ten remont został przeprowadzony proporcjonalnie do długości drogi, bo ona dłużej przebiega przez gminę Ulanów. Natomiast te 1034 metrów gdyby gmina Nisko dołożyła środków dla Zarządu Województwa Podkarpackiego być może ta droga byłaby szybciej zrobiona – mówił radny Paweł Tofil.

Zdanie radnego popiera burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

– W związku z tym, że jest wpisana do remontu ta droga 858 na terenie właściwie gminy Ulanów, wystąpiłem z pismem aby połączyć ten remont z tym krótkim odcinkiem do tego miejsca gdzie zrobiona była w latach ubiegłych, oczywiście deklarując udział 70 proc. do 30 – mówił burmistrz Niska.

Teraz władze Niska czekają na odpowiedź innych jednostek, czy remont uda się przyśpieszyć.