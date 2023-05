W Magicznych Ogrodach obudzisz w sobie radość dziecka i zachwyt światem. W tym pierwszym w Polsce rodzinnym parku tematycznym czeka masa atrakcji i piękno przyrody! Jeśli nie udało Ci się ciekawie spędzić majówki, wciąż masz szansę na świetny weekend – uwierz w magię już 6 i 7.05!

Po wielkiej majówce w Magicznych Ogrodach pora na wspaniałe rodzinne after party! Jest coraz cieplej, a zieleń traw i morze tulipanów cieszą oko! Poczuj pozytywną energię płynącą z natury! Zabierz rodzinę na małą majówkę w janowieckim parku tematycznym. Baśniowi przyjaciele czekają!

Podczas wydarzenia „Uwierz w Magię!” postaracie się dostrzec ją w każdej małej chwili… Czy uda się Wam odkryć choć część tajemnic tego miejsca dzięki weekendowemu spotkaniu z czarodziejem? W podróż po krainie wyobraźni zabierze Was wspólne czytanie „Baśnika” Magicznych Ogrodów. Poznawanie opowieści to dobry sposób na wyciszenie po wielu atrakcjach i wstęp do nauki o wartościach.

Na gości czeka Festiwal Magii i kolorów! Feeria barw, ekspresja i radość, które pomogą wyzwolić energię. W Magicznych Ogrodach mali goście stają się przewodnikami swoich rodziców i pomagają im przełamywać bariery. Podczas zabawy w tym oryginalnym parku budzą się chęci zabawy i odkrywania oraz pewność siebie

Jedną z atrakcji w ten weekend będą warsztaty wyczarowywania tęczy. Tajniki żonglerki odsłoni przed gośćmi Krasnolud Wyrwipałka. Zawirują kapelusze i kto wie, może i świat? Ciekawą atrakcję zapewnią także Bulwiaki. Przedstawią „zaczarowane przedmioty”… Przekonajcie się osobiście, o co im chodzi! Odwiedźcie Magiczne Ogrody w weekend 6-7.05 i uwierzcie w magię.

Magiczne Ogrody to pierwszy w Polsce rodzinny park tematyczny. To oryginalny pomysł i ciekawe formy spędzania czasu dla rodzin z dziećmi. Wszystkie atrakcje są tu w cenie biletu. Można zaparkować na jednym z 2 parkingów. Na miejscu są restauracje i kawiarnie. Bilety można nabyć online lub w kasach Parku, w tym samoobsługowych. Magiczne Ogrody do wakacji czekają w weekendy i święta, od 10:00 do 19:00. W wakacje codziennie.

