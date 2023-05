Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli oraz Stanisław Sobieraj Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli serdecznie zapraszają na Piknik Rodzinny pn. „Najważniejsza jest Rodzina”, który odbędzie się w najbliższą sobotę 6 maja w godz. 15-20, na odnowionym Rynku w Rozwadowie. Gościem specjalnym spotkania będzie Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP. Całość poprowadzi znana i lubiana Ida Nowakowska-Herndon.

Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Uczestnicy pikniku wspólnie przygotują fasolkę po bretońsku podczas gotowania na żywo na wielkiej patelni. Animatorzy z „Pracownia Jaszczur i Przyjaciele” zaproszą do wspólnej radosnej zabawy. Nie zabraknie powodów do wielkiej rodności u dzieci, do czego z pewnością przyczynią się: zjeżdżalnia dmuchana „Zamek”, dmuchany tor 3-segmantowy z placem zabaw, dwoma zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową, stanowisko „Eliminator”, stanowisko „Eurobungee”, animatorzy w kostiumach – chodzące maskotki z bajek, koncert trąbkowy połączony z pokazem instrumentów, wyrzutnia cukierków, wata cukrowa i oczywiście popcorn.

„Teatr jednej Miny” zaprezentuje pokazy cyrkowe i szczudlarskie. Będzie można poćwiczyć równowagę na rola-bola, pograć w minigolfa oraz podziwiać bańki mydlane. Mali miłośnicy strzelania i celności spróbują swoich sił na strzelnicy puszkowej oraz podczas rzutów woreczkami. Gra w gumę oraz kapsle przeniosą dzieci w świat zabaw ich rodziców i dziadków.

„Szczęśliwa Zagroda” zadba o gratkę dla miłośników zwierząt. Będzie można zaprzyjaźnić się z królikami, kózkami oraz owieczkami.

O pamiątkowe zdjęcia zadba Fotobudka 360 oraz klasyczna Fotobudka.

Muzeum Regionalne przeprowadzi warsztaty „Wiosenne SPA”, podczas których będzie można wykonać autorską sól do kąpieli. W czasie tej świetnej, sensorycznej zabawy rodziny stworzą pachnące łąką kompozycje ziół i kwiatów oraz będą mogły porozmawiać o znaczeniu naturalnych składników w naszym codziennym życiu.

Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała kolorowanki dla najmłodszych, warsztaty zakładek do książek i warsztaty książek dotykowych.

Miejski Zakład Komunalny zaprasza na Eko Warsztaty, a Spółdzielczy Dom Kultury przedstawi możliwości rozwoju teatralnego, muzycznego i tanecznego w Stalowej Woli.

Koło gospodyń „Szwedowianki” przygotuje dla wszystkich poczęstunek: pierogi, bigos, żurek, kompot owocowo-warzywny, słodkie i pyszne ciasta, babeczki oraz dania z grilla.

Podczas rodzinnego świętowania dorośli będą mieli możliwość złożenia podpisu pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Chrońmy Dzieci, wpierajmy Rodziców”, która ma w przyszłości chronić dzieci przed zagrożeniami płynącymi ze współczesnego świata.

Przewodnicząca Karolina Paleń wraz z dziennikarką Ida Nowakowską Herndon przeprowadzą pogadankę o zagrożeniach dla współczesnej Rodziny.

Na zakończenie będziemy mogli zachwycić się multimedialnym pokazem „Rozwadowskiej Fontanny”.

Wstęp wolny.

Wszystkie atrakcje będą bezpłatne.