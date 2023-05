Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, 4 maja, tegoroczni absolwenci szkół średnich rozpoczęli starania o świadectwo dojrzałości. To część obowiązkowa, więc przystąpili do niej wszyscy maturzyści. W Stalowej Woli w tym roku maturalny maraton rozpoczęły 873 osoby. To co wyróżnia tegoroczny egzamin to to, że odbywa się on w dwóch formułach.