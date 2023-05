Stalowa Wola ma kolejna grupę certyfikowanych przewodników miejskich. Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli wraz z Anną Garbacz Prezes Fundacji Dionizego Garbacza Stalovianum oraz Przedstawicielami Muzeum Regionalnego wręczyli certyfikaty absolwentom kursu na Przewodników Miejskich po Rozwadowie i Charzewicach. Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2023 roku w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

– Jesteście liderami, którzy pokazują Stalową Wolę, przyciągają zwiedzających do naszego Miasta, potrafią zasiać ciekawość tym miejscem i jego historią. W roli Przewodnika bardzo istotne jest, aby w sposób bardzo interesujący i merytoryczny pokazać to, co mamy najcenniejsze i najpiękniejsze. Gratuluję pomyślnie ukończonego kursu oraz zdania egzaminu. Życzę, abyście podczas pokazywania najpiękniejszych kart Miasta, jego zabytków, historii, kultury i przyrody, wkładali także swoje piękno, wiedzę i zaangażowanie. Będzie to najlepszy przepis na pokazywanie sukcesu Miasta Stalowej Woli i wypełniania misji Przewodnika – powiedział wręczając certyfikaty Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Szkolenie trwało od 31 stycznia do 31 marca 2023 roku i było zorganizowane przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Fundację Stalovianum. Honorowym patronatem objęła kurs Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie. Szkolenie obejmowało wykłady, prezentacje i filmy dotyczące historii, zabytków i atrakcji przyrodniczych Rozwadowa i Charzewic, zajęcia wycieczkowe w terenie i warsztaty z dykcji i ruchu. Nie zabrakło spotkania z licencjonowanym, wieloletnim przewodnikiem po Sandomierzu, dla chętnych był też kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Swoją wiedzą dzielili się z kursantami Aneta Garanty, Beata Trybuła, Grażyna Lewandowska, Joanna Rybak, Zuzanna Szczurek, Elżbieta Kulita, Marek Stańkowski, Krzysztof Adamek, Henryk Giecko, Grzegorz Prokop, Grzegorz Łojek. Uczestnicy szkolenia wykazali wielkie zainteresowanie historią Rozwadowa i Charzewic, dziejami rodzin Lubomirskich i Rozwadowskich, losami rozwadowskich Żydów i odkrywaniem niezwykłych miejsc w tych, zdawałoby się, zwyczajnych dzielnicach.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu na certyfikat, złożonego z części teoretycznej i praktycznej. W skład komisji egzaminacyjnej weszli przedstawiciele organizatorów kursu. Certyfikaty uzyskała kilkunastoosobowa grupa nowych przewodników i kilkoro absolwentów poprzedniego kursu, obejmującego przedwojenną zabudowę Stalowej Woli.

Fundacja Dionizego Garbacza, odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg zajęć oraz egzaminów, zapowiada zorganizowanie wycieczek prowadzonych przez nowych przewodników po Rozwadowie i Charzewicach. Terminy i zasady uczestnictwa zostaną podane na stronach internetowych organizatorów kursu.