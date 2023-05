Za nami Niżańskie Targi Kariery. Impreza okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ 25 kwietnia sala gimnastyczna RCEZ w Nisku wypełniła się po brzegi młodzieżą, która powoli zaczyna interesować się rynkiem pracy. Wydarzenia było też okazją dla lokalnych przedsiębiorców do zaprezentowania swojej oferty.

– Pierwszy raz organizujemy to z takim rozmachem i są tłumy ludzi, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, to są młodzi ludzie, bo to jest dla młodych i dla przedsiębiorców. Targi Kariery są związane z dwoma bardzo ważnymi panelami dotyczących przedsiębiorczości i edukacji. Musimy edukować młodzież pod kątem przedsiębiorczości. Szkoły nasze nie są przygotowane do programu przedsiębiorczości. My dzisiaj to wprowadzamy, bo człowiek musi dotknąć pewnych rzeczy, żeby zrozumieć – mówił Waldemar Ślusarczyk, burmistrz Niska.

Nowoczesne roboty, symulatory, stroje wojskowe, gadżety, broszury i inne przygotowane przez wystawców atrakcje, przyciągnęły tłumy młodzieży, która z zainteresowaniem brała udział w dwóch sferach, na które podzielone zostały targi: sferę przedsiębiorczości i sferę edukacji. Uczestnicy targów mieli okazję zapoznać się na stoiskach z ofertami placówek niżańskich szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem, Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica.

– Nasza szkoła została wybrana, żeby takie targi zorganizować. Mamy dni otwarte przyjeżdża młodzież ze szkół podstawowych z powiatu niżańskiego i nie tylko, mogą zobaczyć każdy zakątek tej szkoły, pracownie, strzelnicę. Teraz otwieramy nowy kierunek, technik robotyk – mówił dyrektor RCEZ Wacław Piędel.

Na wydarzeniu pojawili się również przedstawiciele szkolnictwa wyższego, między innymi Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

– Chcieliśmy zaprezentować naszą ofertę, pokazać jakie mamy kierunki, czym się zajmujemy. Przyjechaliśmy z symulatorem dronów, goglami power przez, które można zobaczyć wirtualną przestrzeń. Kierunki jakie będziemy prowadzić w przyszłym roku akademickim to taka nowość, której jeszcze nigdzie nie ma, czyli inteligentne systemy i technologie produkcji. Jeszcze będziemy mieć kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn – mówiła Sylwia Sikorska-Czupryna ze stalowowolskiej uczelni.

Podczas Targów Pracy młodzież mogła odwiedzić stoiska prawie 30 przedsiębiorców z terenu powiatu niżańskiego i stalowowolskiego, którzy chętnie dzielili się cennymi wskazówkami, przybliżając młodym ludziom rynek pracy i perspektywy zawodowe, jakie czekają na nich w najbliższym im otoczeniu.

W wydarzeniu udział oprócz uczniów uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i przedsiębiorców, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, w tym starosta Niżański Robert Bednarz.

– Niżańskie Targi Kariery to niecodzienne wydarzenie na skalę całego powiatu, które łączy edukację i przedsiębiorczość. Dziś, pragniemy podkreślić aspekt ukierunkowywania młodych mieszkańców w kontekście budowania własnej ścieżki kariery zawodowej, począwszy od wyboru szkoły ponadpodstawowej i przedstawienie potencjału lokalnego rynku pracy. Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Niżański z całą pewnością gotowe są do przyjęcia w swoje progi tegorocznych ósmoklasistów, aby zapewnić im należyte przygotowanie do matur oraz dalszej edukacji. Dlatego też, zachęcam serdecznie do zapoznania się z ofertą szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu i życzę, aby dokonane wybory były trafne, a spędzony czas dalszej nauki owocny i niezapomniany – mówił starosta.