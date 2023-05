We wtorek 2 maja przy Centralnym Placu Zabaw w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa związana z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja. Organizatorami spotkania byli radni miejscy Renata Butryn i Dariusz Przytuła. W wydarzeniu uczestniczyli również studenci prawa i aktywiści z Rebeliantów Podkarpackich. Po części oficjalnej uczestnicy spotkania ruszyli w miasto by rozdać mieszkańcom Stalowej Woli biało-czerwone flagi i egzemplarze Konstytucji RP.

– Chcemy w taki sposób przez nas zaaranżowany świętować z mieszkańcami naszego miasta dwie ważne daty 2 maja Dzień Flagi. Jest to nasze wspólne święto, właśnie takie święto jak 2 maja buduje w naszych sercach i w nas samych wspólnotę, poczucie wspólnoty, to że jesteśmy z tej ziemi, że łączą nas barwy narodowe, miłość do naszej Ojczyzny. I jednocześnie chcemy też zapoczątkować obchody 3 maja, bo uważamy, że Konstytucja to jest najważniejszy akt prawny. Pamiętamy, że 3 maja 1791 roku uchwalono Konstytucję, która była drugą Konstytucją na świecie i wyróżniała nas spośród krajów europejskich jako kraj, który staje się coraz bardziej nowoczesny, jeśli chodzi o nasz ustrój – mówiła 2 maja Renata Butryn. Podkreśliła, że Konstytucja jest gwarantem demokracji. Radna przytoczyła także artykuł 31. Konstytucji dotyczący wolności człowieka.

– Od 2004 r. 2 maja obchodzony jest jako Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Biało-czerwona flaga, to symbol naszej Ojczyzny, naszego narodu, naszej historii krwi i chwały. Mamy jako Polacy swoje terytorium, ojczystą mowę, orła białego w godle i wymowny hymn Mazurka Dąbrowskiego, ale to biało-czerwone barwy łopoczącej flagi widnieją na gmachach i urzędach Rzeczpospolitej. Podkreślają państwowe święta i uroczystości. Flaga daje moce marszom i zgromadzeniom w chwilach zarówno radosnych, jak i tragicznych. Dzień 2 maja, to również Dzień Polonii i Polaków za granicą, którzy z różnych powodów zmuszeni byli opuścić ojczystą ziemię. 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Matki Bożej Królowej Polski. Tyle pięknych i ważnych powodów by z godnością wywiesić lub trzymać w dłoni naszą biało-czerwoną – podkreślił w okolicznościowej ulotce radny Dariusz Przytuła.

– Niestety Konstytucja jest łamana na każdym kroku. Mamy taki wydany egzemplarz, w którym zaznaczone są artykuły Konstytucji, które zostały złamane czy to przez rząd czy to przez prezydenta. I z tym nie umiemy się w żaden sposób pogodzić, ale mamy nadzieję, że najbliższe wybory zmienią sytuację polityczną w Polsce w sensie takim, że powrócimy do normalności – mówił Jerzy Bednarowicz z Rebeliantów Podkarpackich.

Studentka prawa Sara Portka przypomniała, że prawa obywatelskie gwarantuje nam Konstytucja. Wspominała o prawie do uczestnictwa w życiu publicznym, prawie do informacji.

– To jest fundament naszego życia społecznego, a także politycznego. Należy pamiętać, że tylko dzięki ich ochronie, a także ich szanowaniu możemy rozwijać społeczeństwo obywatelskie w sposób wolny, sprawiedliwy, a także równy dla wszystkich. A ochrona i szanowanie tych praw, co warto podkreślić spoczywa przede wszystkim, na rękach władzy, a także wszelkich organów państwowych. Mało kto to zaznacza, ale gwarancją urzeczywistniania tych praw jest działanie organów państwowych, w granicach prawa, tzw. szanowanie art. 7 Konstytucji. Tylko jeśli organy państwowe, będą działać w granicach prawa, możliwe jest realne urzeczywistnianie, tych gwarancji obywatelskich – mówiła Sara Portka.

Jakub Ginalski- Gagat podkreślał, że demokracja nie jest nam dana raz na zawsze, trzeba się o nią troszczyć m.in. chodząc na wybory. – W Polsce mi się marzy społeczeństwo obywatelskie, które jest przejawem zdrowo funkcjonującej demokracji, gdzie obywatele angażują się w sprawy państwa, polityki. Chciałbym żeby obywatele polscy byli odpowiedzialni m.in. za swój głos myśląc o następnych pokoleniach. I dlatego chciałbym zaapelować niecałe pół roku przed wyborami, żebyśmy korzystali ze swojego prawa wyborczego – mówił.

Radni SPS zapraszają mieszkańców Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego na wyjazd 4 czerwca do Warszawy. – Będziemy manifestować rocznicę wolnych wyborów, bo właśnie 4 czerwca odbyły się wolne wybory w Polsce, które rozpoczęły proces budowy państwa demokratycznego. W związku z tym będziemy organizować wyjazd, podamy komunikaty na Internecie, będzie można się z nami skontaktować, zapisać się na ten wyjazd, po naszej stronie są sprawy organizacyjne czyli zabezpieczenie autobusu, wyjazdu do Warszawy i przyjazdu do Stalowej Woli. Natomiast ze strony tych, którzy zechcą uczestniczyć, jest tylko jeden oczekiwany od nas akt tzn. wolna wola – chcę wziąć udział, chcę zamanifestować, chce żyć w demokratycznym kraju, mam prawo wyborcze i chcę z niego skorzystać – mówiła radna Renata Butryn.