Do wypadku z udziałem rowerzysty i samochodu dostawczego doszło 2 maja na jednym ze skrzyżowań w Stalowej Woli. 29-letni mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 13.20 na skrzyżowaniu ulic Solidarności i Grabskiego.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku, prawidłowo jadący busem, 33-letni kierowca, ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej rowerzystce, która przejeżdżała przez ulicę Solidarności w miejscu dozwolonym dla rowerów. Po upewnieniu się, że nie ma już nikogo, kierowca ruszył i w tym momencie poczuł uderzenie w prawy bok pojazdu. Jak się okazało w auto uderzył 29-letni rowerzysta.

Mężczyzna został przebadany na obecność alkoholu we krwi. Urządzenie wykazało ok 2 promile. 29-latek został zabrany do szpitala. Kierujący busem był trzeźwy.

Wypadek z udziałem rowerzysty 1 of 4 - +

Czytaj również: