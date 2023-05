Przed nami kolejna edycja konkursu czytelniczego „Booktalking, czyli pięć minut o książce”. Do uczestnictwa zaproszeni są uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu tarnobrzeskiego, niżańskiego i stalowowolskiego.

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli po nią sięgnąć i przeczytać. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności.

Konkurs jest organizowany w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz w filiach Nisku i Stalowej Woli. Celem konkursu są popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa, rozwijanie świadomości literackiej uczniów oraz doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu (tel. 15 822 22 77 wew. 23, tel. kom. 504 778 906), Nisku (tel. 15 841 25 18) lub Stalowej Woli, (tel. 15 842 05 65, tel. kom. 504 778 928).

Konkurs objęty patronatem marszałka województwa podkarpackiego i prezydenta Stalowej Woli.

(it)