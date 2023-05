W sobotę, 22 kwietnia, w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji otwarto nową wystawę czasową. Tym razem zwiedzający mogą podziwiać malarstwo Beaty Kot-Gustaw. Artystka prezentuje cykl obrazów układających się w krótkie tematyczne serie. Wśród nich przewija się motyw kosmosu, kwiatów, pojawiają się postaci dzieci i kotów.

– Inspiruje mnie przede wszystkim kontakt z przyrodą. Odczucia, uchwycenie chwili i to, kiedy coś zatrzymuje nas, żeby nie pędzić, zatrzymać się i zobaczyć rzeczy, których czasem nie dostrzegamy. A przyroda, nawet szarość muru, potrafi grać kolorami i wtedy mamy możliwość odejścia, przekazania tych uczuć. W moich obrazach pojawiają się elementy mojego zachwytu, ale też i czasem złego nastroju, bo gramy naszymi emocjami. Zupełnie tak jak w muzyce. Staram się żeby to, co dla mnie ważne, przelewać na obrazy – mówiła Beata Kot-Gustaw.

Artystka urodziła się w 1969 roku w Nisku. W tym miasteczku spędziła swoje dzieciństwo i darzy je do dziś szczególnym sentymentem. Szkołę średnią ukończyła w pobliskiej Stalowej Woli. Przejawiając niekwestionowany talent w dziedzinie sztuk plastycznych, wybrała studia na Wydziale Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W latach 1990 – 1995 studiowała malarstwo w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego oraz grafikę warsztatową pod kierunkiem dr. hab. szt. Adama Panka. Dyplom z malarstwa obroniła w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego, natomiast pracę magisterską pt. „Idea katastrofizmu i teoria czystej formy w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza” napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Szkołuta.

Po studiach zamieszkała w Lublinie. Po latach uzupełniła swoje wykształcenie o edukację z zakresu rachunkowości, co pozwala jej wykonywać praktyczny zawód dający mocną podstawę do tego, by po godzinach z przyjemnością oddawać się artystycznym pasjom.

Brała udział w kilku ogólnopolskich wystawach malarstwa i grafiki. Jej prace cieszą się zainteresowaniem odbiorców i są sprzedawane zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wystawę prac malarstwa Beaty Kot-Gustaw w NCHiT można oglądać do 19 czerwca.

