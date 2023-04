Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie zaprasza 2 maja na promocję książki-albumu autorstwa regionalisty i byłego wójta tej gminy Ryszarda Polańskiego. – Chcę, żeby to była wartka przygoda z lokalną historią i tworzącymi ją ludźmi, a nie jakieś sztywne spotkanie – mówi „Sztafecie” autor tej publikacji.

To unikatowa pozycja, bo historię Zaklikowa, i to od… neolitu (są zdjęcia z wykopalisk z lat 60. ubiegłego wieku), pokazuje, jak głosi podtytuł, „atramentem i obrazem”. A za tym obrazem stoją m.in. wyjątkowe dokumenty, pamiątki, fotografie i szklane negatywy sprzed dziesiątek lat, odnajdywane i zbierane przez Polańskiego.

Jest też historia tej miejscowości do roku 1945 r. spisana przez Adama Sapińskiego, jednego z założycieli w 1916 r. szkoły w Zaklikowie, a dziś patrona miejscowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Są najstarsze grafiki i dokumenty dotyczące Zaklikowa od roku 1593 (z panoramą tej miejscowości z 1800 r.). Jest fotografia lotnicza Zaklikowa z 1914 r. i odtworzone widoki poszczególnych ulic i Rynku, z informacją, do kogo należały wtedy poszczególne domy. Są opisy deportacji zaklikowskich Żydów (społeczność ta liczyła ok. 2 tys. osób) w październiku 1942 r. i grupy 450 polskich mieszkańców w lipcu 1943 r. Są uchwycone na zdjęciach zdarzenia i ludzie „którzy tu byli i których już nie ma”.

– Myślę, że nawet starzy zaklikowiacy będą zaskoczeni tym, co zobaczą i przeczytają w tej książce, bo udało mi się wydobyć z zapomnienia naprawdę frapujące historie, miejsca i obrazy oraz oczywiście ludzi, którzy na różny sposób zapisali się w dziejach Zaklikowa – dodaje Ryszard Polański.

Wydanie książki wsparł Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie, wyszła w nakładzie tysiąca egzemplarzy i liczy 160 stron. Będzie ją można nabyć 2 maja br. podczas promocji zorganizowanej na zaklikowskim molo. Początek o godz. 17. Cały dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na statutowe cele GOK-u. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa części zbiorów dotyczących Zaklikowa, a zgromadzonych przez Ryszarda Polańskiego. Przybycie na promocję potwierdziła m.in. Bożena Adamek, pochodząca z tej miejscowości aktorka Teatru Słowackiego w Krakowie.

– Zapraszamy na niezwykłą podróż w czasie i prezentację nieznanej dotąd historii Zaklikowa – piszą organizatorzy.