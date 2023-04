20 kwietnia w NCHiT z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku odbyło się spotkanie autorskie z Ryszardem Janem Czarnowskim – pisarzem, teoretykiem sztuki, grafikiem oraz pasjonatem literatury.

Czarnowski w swoim dorobku ma rozmaite książki. Głównie o tematyce historycznej, ale także dotyczące sztuki, kulinariów oraz powieści historyczne. Został uhonorowany przez Ministra Kultury i Sztuki RP za działalność drugoobiegowego ruchu wydawniczego w PRL oraz odznaczeniem Zasłużonego Działacza Kultury.

Tematem spotkania “…nie ma jednych Kresów” były Kresy, dawne wschodnie pogranicze Polski, cechujące się dużą różnorodnością kulturową i jedno z kresowych miast – Lwów. Dzięki fotografiom z przełomu XIX i XX wieku, mieszkańcy Niska mogli przenieść się w czasie do dawnego Lwowa, poznać jego wspaniałą architekturę oraz znanych mieszkańców, a także wymienić swoje poglądy z autorem. – Udało mi się w ostatnim czasie zdobyć zdjęcia Lwowa, które już państwo nie zobaczycie. Są to zdjęcia z końca XIX stulecia i z lat od 1916 do 1928 – wyjaśnił Czarnowski na wstępie.

Każdy z uczestników spotkania mógł również zakupić książkę autorstwa Czarnowskiego, uzyskać autograf oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Na prelekcję licznie przybyli członkowie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej, którzy aktywnie brali udział w dyskursie z panem Czarnowskim.

(kb)