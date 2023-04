Zastanawiacie się gdzie spędzić tegoroczną majówkę? Nic prostszego! Magiczne Ogrody! To tu kwitną rodzinne przygody. To tu, w pierwszym polskim rodzinnym parku tematycznym, znajdziecie i atrakcje, i strefy relaksu. A majówka trwa aż 9 dni! Planujcie podróż do świata baśni! Czekają zabawy, pokazy i piękne rośliny.

W Magicznych Ogrodach feeria barw i mnogość ciekawych miejsc są gwarancją atrakcyjnego spędzania coraz dłuższych dni. W parku znajdują się unikalne atrakcje dla rodzin z dziećmi, adresowane do różnych grup wiekowych. W majówkę czekają dodatkowe pokazy. Gościom z pewnością przyda się solidny zapas energii, bo Magiczne Ogrody będą otwarte codziennie od 10 do 19, a każdą godzinę i krainę wypełnią gry i zabawy. Od Dziedzińca, przez Zamek Wróżek, po Krasnoludzki Gród będzie się działo! Na gości czekają m.in. kameralne spotkania z „Baśnikiem” – autorską baśnią, na podstawie której powstał ten malowniczy park.

W świecie Magicznych Ogrodów dzieci stają się przewodnikami rodziców. Wyruszają na poszukiwanie bajecznych krain i unikalnych atrakcji, ukrytych pośród setek kwiatów, krzewów i drzew. Samodzielnie planują rodzinny czas. Warto mieć go trochę w zapasie, gdyż w trakcie majówki w Magicznych Ogrodach będzie można na przykład wziąć udział w krasnoludzkich lekcjach rytmiki. Goście będą proszeni o aktywny udział podczas gry na bębnach! Swobodna ekspresja i radość murowane! Dodajmy, że to okazja do budowania pozytywnych doświadczeń z wystąpieniami publicznymi. Bardzo ważna także dla rodziców, bo na naukę pewności siebie i zdobywania przyjaciół nigdy nie jest za późno!

Jeśli już mowa o przyjaciołach, w Magicznych Ogrodach czeka ich bez liku. Wszystkie postacie pomagają zaangażować się w zabawę w tematycznych krainach parku. Mordole, lokalne psotniki, zachęcają do tańca, śmiechu i przełamywania nieśmiałości. Na gości czekają również radosne Wróżki Smużki. Zwykle malują świat tysiącami barw… Tak też zrobiły w tym roku! Dzięki wspólnej pracy Wróżek oraz Bulwiaków Magiczne Ogrody mienią się kolorami licznych roślin, w tym tulipanów. Z okazji majówki Wróżki umilą gościom czas pięknym śpiewem. Poza koncertami możecie się spodziewać żonglerskich popisów! Ponadto czekają warsztaty rozwijające kreatywność i inne wydarzenia, które na długo zostaną w Waszej rodzinnej pamięci.

Majówka w Magicznych Ogrodach trwa od 29.04 do 7.05 włącznie. Wszystkie atrakcje są w cenie biletu. Magiczne Ogrody zostały uznane za najlepszy park dla rodzin z dziećmi w Polsce. Bilet wstępu umożliwia korzystanie ze wszystkich atrakcji przez cały dzień. Nieustannie dopracowywana jest infrastruktura Parku. Czekają przestronne parkingi, kasy samoobsługowe oraz urozmaicona gastronomia w kilkunastu punktach na terenie Parku. W sklepach dostępne są oryginalne pamiątki w cenach już od 1 złotówki! Więcej informacji:

