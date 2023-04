26 kwietnia niżańscy policjanci zatrzymali do kontroli osobowego fiata. Okazało się, że 32-latek kierował pojazdem mimo, że nie był on w ogóle dopuszczony do ruchu. Oprócz wysokiego mandatu kierowca musi liczyć się teraz także z konsekwencjami wynikającymi z braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.