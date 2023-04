Dariusz Chmielewski będzie nowym dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli. Natomiast bez zmian w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którym nadal kierować będzie dotychczasowa dyrektor – Maria Piekarz.

To efekt konkursów na stanowisko dyrektorów w obu wspomnianych placówkach. Maria Piekarz funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli pełni od 1 września 2013 roku, a teraz otrzymała powierzenie na kolejne 5 lat. – Doskonale sprawdza się jako menedżer oświaty, wyjątkowo sprawnie zarządzając CKZiU. Godne podkreślenia jest to, że stworzyła największy na Podkarpaciu ośrodek kształcący słuchaczy na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych – uzasadnia Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Warto również wspomnieć, że Maria Piekarz przez kilka lat była liderem oraz wolontariuszem popularnej ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”.

Nowy dyrektor pojawi się za to w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli. Kierująca tą placówką Teresa Polowska przechodzi na emeryturę, a od 1 września 2023 roku, w wyniku konkursu, na stanowisku zastąpi ją Dariusz Chmielewski. Z wyksztalcenia jest on nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. W latach 1990 – 2012 był dyrektorem Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Lipie. – Jestem wdzięczny pani Teresie Polowskiej za długą i oddaną pracę na rzecz ZPO-W, szanuję jednak jej decyzję o przejściu na odpoczynek. Niemniej jestem spokojny o placówkę, którą kierowała, ponieważ będzie miała dobrego gospodarza. Pan Dariusz Chmielewski ma bogate doświadczenie zawodowe w oświacie i świetne zdolności organizacyjne, a w dodatku jestem przekonany, że będzie potrafił stworzyć w placówce klimat sprzyjający zarówno wychowankom do nauki i mieszkania, jak i wychowawcom do pracy – mówi starosta Janusz Zarzeczny. Największą pasją Dariusza Chmielewskiego są turystyka piesza i rowerowa.

Nominacje Marii Piekarz oraz Dariuszowi Chmielewskiemu, wręczył starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, w dniu 27 kwietnia 2023 roku.