Za nami kolejny wykład z cyklu „Romantyzm, czyli inna nowoczesność”. W piątek, 21 kwietnia, prelegenci Tomasz Żbik oraz Marcin Folta realizując hasło spotkania „Romantyczny sznyt w malarstwie i modzie” opowiedzieli między innymi jak zmieniała się moda damska oraz męska w XIX wieku.

Spotkanie podzielono na dwie części. Jedna została poświęcona sylwetkom znanych malarzy romantyzmu i ich dziełom. Byli to: Eugène Delacroix, William Blake, Caspar David Friedrich, Théodore Géricault, Francisco Goya oraz William Turner.

– Postanowiliśmy połączyć sprawy mody z malarstwem. Oczywiście jest wiele dzieł, w których możemy ujrzeć modę tamtych czasów, ale pamiętajmy, że chodzi nam tu o Romantyzm, więc w malarstwie siłą rzeczy modę pomijano na rzecz metafizyki i wszystkiego co nadprzyrodzone. Trudno to łączyć z kwestiami ubioru i kosmetyki. Chociaż jak się okaże i tutaj pewna płaszczyzna porozumienia będzie – wyjaśnił na początku wykładu Marcin Folta.

Temat dotyczący XIX-wiecznej mody zrealizował Tomasz Żbik, który przedstawił słuchaczom jak ubiór, zwłaszcza damski, zmieniał się na przestrzeni trwania całej epoki. Jak się okazało, na modę bardzo wielki wpływ miała Rewolucja Francuska. Kobiety stosowały przy tym wiele kosmetyków, które były niebezpieczne dla ich zdrowia, a niekiedy nawet dbanie o urodę kończyło się śmiercią.

– Moda jest dziwnym zjawiskiem, bo wymyka się konkretnym klasyfikacjom. Tym bardziej, że gdy próbowałem w miarę dokładnie robić sobie notatki, jak to wyglądało w okresie, powiedzmy do powstania styczniowego, nie dałbym rady przedstawić tego tematu w ciągu nawet trzech godzin mówiąc jak najbardziej ogólnie. Można powiedzieć, że moda męska od czasów Oświecenia zaczęła być co raz bardziej stonowana i do lat 60. XIX wieku osiągnęła kształt zbliżony do tego co znamy teraz. Natomiast moda kobieca…To amplituda… Ciągle się zmieniała, nawracała i było przy tym wiele wątków, które się uzupełniały –mówił Tomasz Żbik.

