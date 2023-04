W sobotę w hali G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się gala KnockOut Boxing Night 27. Było to jedno z największych wydarzeń sportowych w historii polskiego boksu.

W trzeciej walce wieczoru zaprezentował się w ringu wychowanek Stali Stalowa Wola Boxing Team, Tobiasz Zarzeczny. Były mistrz Polski młodzików i kadetów, najmłodszy w Polsce bokser zawodowy – podpisał profesjonalny 7-letni kontrakt z największą w Polsce grupą bokserską Knock Out Promotions początkiem ubiegłego roku, nie mając ukończonych 17 lat – pokonał jednogłośnie na punkty Bośniaka Andrija Kuzmana. Sędziowie punktowali zwycięstwo Polaka 40:35. Walka odbyła się w kategorii średniej (limit wagowy 72,5 kg) na dystansie 4 rund. Była to trzecia walka Tobiasza w zawodowym ringu, trzecia zwycięska. W debiucie znokautował w Wałczu Kamila Zychiewicza. Zarzeczny posłał go na deski już w 78. sekundzie. W drugiej walce pokonał na punkty w Mrągowie Łukasza Barabasza. Podobnie jak w dwóch wcześniejszych walkach także i w tej Tobiasz Zarzeczny promował Stalową Wolę. Herb naszego miasta można było dostrzec nie tylko na stroju boksera, ale także na plecach w trakcie walki.

Łukasz Różański mistrzem świata organizacji WBC w kategorii bridger

W Rzeszowie odbyły się aż trzy pojedynki o mistrzowskie pasy z udziałem Polaków. W najważniejszej walce gali o pas mistrza świata organizacji WBC w kategorii bridger pochodzący z Czarnej Sędziszowskiej, 37-letni zawodnik Stali Rzeszów Łukasz Różański (14-0, 13 KO) nie dał żadnych szans Alenowi Babicowi (11-0, 10 KO). Polak od początku wściekle atakował rywala. Na głowę Chorwata spadło mnóstwo celnych, mocnych bomb i po 2 minutach i 10 sekundach było po walce. Sędzia ringowy Meksykanin Jose Guadalupe Garcia przerwał pojedynek, widząc, że chwiejący się na nogach w narożniku Babić nie jest w stanie odpowiedzieć na ciosy Polaka. Różański został piątym w historii polskim mistrzem świata. Przed nim mistrzowskie masy wywalczyli: Dariusz Michalczewski, Tomasz Adamek, Krzysztof Włodarczyk i Krzysztof Głowacki.

Jak poinformował portal ringpolska.pl, za pojedynek z Babiciem Różański otrzymał około 234 tys. dolarów brutto (ok. 970 tys. zł), natomiast Babić 191 tys. dolarów brutto (ok. 800 tys. zł).

Wygrana Polki z Włoszką i Polaka z Francuzem

W Rzeszowie odbyły się też dwa pojedynki o mistrzostwo Europy. W pierwszej walce głównej karty gali KnockOut Boxing Night 27, Laura Grzyb (9-0, 3 KO) pokonała Włoszkę Marią Cecchi (8-2, 2 KO) 2:1 (98:92, 93:97, 96:94) i została mistrzynią Europy EBU w wadze super koguciej. Mistrzem Europy tej samej organizacji został także Michał Cieślak (24-2, 18 KO) który pokonał w wadze cruiser przez techniczny nokaut w czwartej rundzie Francuza Dylana Bregeona (12-3-1, 3 KO) przez techniczny nokaut w czwartej rundzie.