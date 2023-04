Bez zmian na górze obydwu grup klasy A. W pierwszej na czele tabeli Jeziorak Chwałowice, w drugiej Francesco Jelna.

Grupa I

Dobrą formę strzelecką prezentuje w ostatnim czasie Bukowa Jastkowice. Po zwycięstwie u siebie ze Strzelcem Dąbrowica 4:0, jedenastka trenera Jacka Partyki rozgromiła w ostatniej kolejce Słowianina Grębów na jego stadionie 7:1 (1:4).

Cztery bramki zdobył w tym meczu Paweł Karczmarczyk, dwie Wojciech Dziura, a jedną Grzegorz Szymanek. Honorowego gola dla gospodarzy strzelił Bartosz Piechniak. Bukowa zajmuje drugie miejsce w grupie I klasy A, ze stratą 7 punktów do Jezioraka Chwałowice, który ostatniej niedzieli gościł we Wrzawach i wrócił do domu tylko z punktem. Gospodarze do przerwy wygrywali 2:0 (Radosław Rutkowski 7, Łukasz Lasota 45), ale w drugiej połowie zespół trenera Artura Chyły odrobił straty (Mateusz Kurkiewicz 71, Grzegorz Woźniak 51) i mecz zakończył się remisem 2:2.

Trzecia drużyna grupy I KS Trenera Łukasza Kościelskiego podejmowała na sztucznej płycie PCPN Czarnych Lipa i już do przerwy zapewniła sobie trzy punkty. Po dwóch bramkach Dawida Pawlika i po jednym golu Jana Skrzypka i Mikołaja Partyki prowadziła 4:0, a w drugiej połowie piątego gola dołożył Pawlik i on zapisał hat-tricka, a jego drużyna wygraną 5:0.

Grupa II

Ogromny zawód swoim kibicom sprawili piłkarze Sparty Jeżowe. Wicelider nie potrafił wykorzystać atutu własnego boiska, przegrał z Retmanem Ulanów 1:2 i jest to wynik, który najbardziej satysfakcjonuje prowadzącego w tabeli Francesco Jelna.

Retman wygrał w Jeżowem po 4,5 roku. Ostatni raz ligowe punkty na boisku Sparty zdobył w październiku 2018 roku, wygrywając 3:2. W ostatniej konfrontacji drużyn ze stolic dwóch gmin powiatu niżańskiego, Retman zapewnił sobie zwycięstwo rzutem na taśmę. W 55. minucie goście objęli prowadzenie po „samobóju” Damiana Barana. Chwilę później pojawił się na boisku Łukasz Sabat i w 82. minucie ten zawodnik doprowadził do wyrównania. Sparta złapała wiatr w żagle i w samej końcówce… straciła bram grający trener Retmana, Wojciech Tyczyński.

Lider z Jelnej nie zaprzepaścił okazji na trzypunktową zdobycz. Pokonał w domu ostatni zespół ligowej tabeli, Orła Rudnik 3:1 (Kamil Krzemiński 2, Kamil Wośko – Dawid Guściora) i ma w tej chwili sześć punktów przewagi nad Spartą. Natomiast „Orzełek” wciąż pozostaje na dnie, z jednym zaledwie zwycięstwem na koncie.