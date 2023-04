Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej przyjechał na Podkarpacie. 24 kwietnia br. spotkał się z mieszkańcami Tarnobrzega. Polityk krytykował obecną władzę, zachęcał do udziału w jesiennych wyborach, pilnowania tego, co będzie się działo jesienią w lokalach wyborczych oraz zapewniał, że jego partia jest przygotowania do przejęcia władzy.

Owacją na stojąco został przywitany Donald Tusk przez zgromadzonych w Zespole Szkół nr 1 w Tarnobrzegu. Salę gimnastyczna popularnej „Prymasówki” wypełniło około 1000 osób, które chciały zobaczyć i posłuchać byłego premiera RP i byłego przewodniczącego Rady Europejskiej. Zdecydowaną większość przybyłych stanowili pozytywnie nastawieni do gościa uczestnicy spotkania, ale jak się okazało podczas zadawania pytań Donaldowi Tuskowi, oponenci także byli obecni.

Tusk mówił o fatalnych statystykach dotyczących spadku życia Polaków w ostatnich miesiącach.

Nie mam satysfakcji

– Prawda jest dramatyczna. Kilkadziesiąt godzin po wystąpieniu prezesa Kaczyńskiego oficjalne statystyki także instytucji rządowych pokazały, że Polacy w marcu 2023 kupowali najmniej od wielu lat. 64 proc. Polaków zapytanych o plany na majówkę, odpowiedziało, że nigdzie się nie wybierają na majówkę, bo ich na to nie stać – mówił Donald Tusk. (…) – Treścią tego rządzenia jest coraz bardziej niebezpieczna fikcja. I takie niebezpieczne fantas magorie jednej osoby, która z rzeczywistością ma coraz mniej wspólnego. Do której rzeczywistość nie dociera, która może jest dezinformowana, albo chce być karmiona takimi niebieskimi opowiastkami, o tym jak wspaniale pod rządami PiS-u Polska się rozwija. Nie mam z tego tytułu satysfakcji, naprawdę. Będę tu jeszcze parę lat żył, podobnie jak moje dzieci i wnuki i cała moja rodzina, więc wolałbym niezależnie od tego co czuję do dzisiaj rządzących z różnych powodów, aby wtedy gdy będą oddawali władzę, Polska była w jak najlepszej kondycji.

Uczestnicy spotkania pytali Donalda Tuska o sprawę wyborów, o pracę, padło także pytanie od przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego o likwidację „Karty Nauczyciela”, którą to zapowiada minister Czarnek…

(bm)

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY (NR 17, 27.04.2023)