Gmina Stalowa Wola na ten rok zaplanowała remont tarasu przy przedszkolu nr 5. Przetarg na to zadanie został już ogłoszony. Oferty można składać do 11 maja.

Taras będzie spełniał rolę wypoczynkową. Planowana jest częściowa rozbiórka tarasu i jego odtworzenie o powierzchni 24,4 m kw. Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie nowej nawierzchni tarasu oraz schodów z płyt tarasowych o grubości 40 mm. Podbudowa zostanie wykonana z pospółki grubości 20 cm zagęszczonej mechanicznie, na warstwie odcinającej z piasku grubości 10 cm. Spadek poprzeczny o nachyleniu 1,5 proc. pozwoli na swobodne, grawitacyjne odwodnienie tarasu.

– Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli jest placówką publiczną, o wieloletniej tradycji. Usytuowanie przedszkola w niewielkiej odległości od odnowionego Rynku w Rozwadowie, ale i w miejscu ustronnym, cichym i bezpiecznym jest niezaprzeczalnym atutem tej placówki. Plac zabaw jest wyposażony w bezpieczne, atrakcyjne urządzenia zabawowe: huśtawki, karuzele, domki i podesty do pokonywania przeszkód, do wspinania się oraz piaskownicę. Dzieci mają dużo miejsca do zabaw ruchowych, do gry w piłkę i innej aktywności ruchowej. Na całym placu przedszkolnym jest dużo zieleni, drzew i krzewów. Jednak taras na którym szczególnie chętnie przebywają dzieci o każdej porze roku wymaga natychmiastowego remontu, który właśnie rozpoczynamy. Jestem przekonany, że taras po kapitalnym remoncie zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo, wspaniale wkomponuje się w bryłę budynku Przedszkola oraz będzie ulubionym miejscem zabaw i wypoczynku dzieci – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.