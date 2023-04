Pod takim hasłem odbyło się w Stalowej Woli spotkanie zorganizowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. W niedzielę, 23 kwietnia, o inwestycjach i działaniach rządowych w regionie mówili wspólnie z samorządowcami szef kancelarii premiera Marek Kuchciński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach akcji „Polska jest jedna – inwestycje lokalne” politycy ugrupowania PiS podsumowują wszystkie działania, jakie na przestrzeni ostatnich lat udało się zrobić dla samorządów. W tym kontekście wymieniają między innymi drogi, szkoły i przedszkola, domy seniorów, które wybudowano w ramach Polskiego Ładu. Jedno ze spotkań z udziałem samorządowców Okręgu nr 54 odbyło się w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli.

– W Okręgu nr 54 na terenie powiatów: niżańskiego, leżajskiego, tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzeg i powiatu stalowowolskiego, tworzymy wspólnotę, która dzisiaj może korzystać bardzo mocno ze środków rządowych. Jak nigdy do tej pory realizując często wieloletnie a nawet wielopokoleniowe marzenia o tym, że nasze małe ojczyzny mogą się zmieniać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał fundamentalnego przewrotu myślenia o tym jak może wyglądać wsparcie dla samorządów – mówił gospodarz spotkania, prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Za sukcesem PiS stoją trzy fundamenty

O tych fundamentach, które powodują, że na Podkarpaciu Rząd Prawa i Sprawiedliwości od 15 lat wygrywa wybory, mówił szef KPRM Marek Kuchciński.

– Po pierwsze to duch patriotyzmu jaki na Podkarpaciu się rozwija. Pod drugie solidarność, czyli wspieranie tych, którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują, to jest fundamentem polityki rozwoju zrównoważonego. Trzeci element, który działa na rzecz poprawienia życia naszym mieszkańcom i dotarcia do każdej lokalnej społeczności, nawet do sołectw, to jest współpraca pomiędzy rządem, parlamentem, samorządem województwa i lokalnymi samorządami – mówił Kuchciński.

Szef kancelarii premiera wspomniał również między innymi o 120 tysiącach młodych ludzi, którzy na Podkarpaciu nie płacą podatków dzięki zwolnieniu z tego obowiązku osób do 26 roku życia oraz o przywilejach dla seniorów.

– Z 13 i 14 emerytury w ubiegłym roku skorzystało 460 tys. osób na Podkarpaciu. To są liczby, które mówią same za siebie. Dzisiaj jesteśmy w domu seniora, takich budynków prowadzonych przez samorządy i inne organizacje pozarządowe wybudowaliśmy prawie 80 na Podkarpaciu i w tym roku mamy w planie oddawanie następnych – mówił były Marszałek Sejmu.

Nie ma Polski A, B i C. Polska jest jedna

O zlikwidowaniu podziału kraju i jego mieszkańców mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Nie ma Polski A, nie ma Polski B, nie ma Polski C. Polska jest jedna. Robimy wszystko, aby wszyscy Polacy czuli się podmiotowo w naszym kraju. Realizujemy inwestycje komunikacyjne i te wielkie, mam na myśli drogi szybkiego ruchu, ale przecież są też drogi, którymi poruszamy się na co dzień do pracy, do szkoły, do lekarza, do sklepu, do kościoła, w każdych sprawach życiowych. To są te najważniejsze inwestycje. I to dzięki Rządowemu Programowi Rozwoju Dróg Samorządowych możemy te inwestycje realizować – podkreślił Adamczyk.

Minister zaznaczył również, że Rządowy Program Rozwoju Dróg to ponad 20 tys. km dróg zbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych i wyposażonych bardzo często w infrastrukturę chroniącą najmniej chronionych uczestników ruchu. Przypomniał, że rząd dofinansował też 6,3 tys. linii autobusowych. – Gdyby nie te pieniądze, w przeciwnym razie nie opłacałoby się ich organizować. Mieszka przy tych liniach ponad 2 mln Polaków. To oznacza, że mogą skorzystać z transportu publicznego. To walka z wykluczeniem komunikacyjnym, to priorytet rządu PiS – zapewnił Adamczyk.

Sztuką jest myśleć i mówić po polsku

W Stalowej Woli obecny był także sekretarz generalny PiS, poseł z Podkarpacia Krzysztof Sobolewski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nie sztuką jest mówić po polsku, a myśleć po niemiecku. Sztuką jest myśleć i mówić po polsku.

– Wyzwanie przed nami jest jedno – wielka mobilizacja, wielkie zaangażowanie, a stawką jest to co zawsze u nas jest na pierwszym miejscu, czyli Polska – dodał Sobolewski.

Poseł przypomniał również, że kiedy zaczął rządzić PiS, w 2015 r., to zaczął zmieniać system, na taki, który daje szanse wszystkim, niezależnie, gdzie mieszkają, czy jest to metropolia czy wieś.

– Stawką wyborów będzie to czy zmiana pójdzie tak daleko, że nie da się tego odwrócić – przekonywał sekretarz generalny PiS.

Na spotkaniu w Centrum Aktywności Seniora, głos zabrali również lokalni samorządowcy, którzy mówili o inwestycjach realizowanych na ich terenie za czasów rządów PiS. Przemawiali m.in. senator Janina Sagatowska oraz poseł Rafał Weber.