Na stalowowolskich scenach polski jazz był reprezentowany najczęściej właśnie przez zespół Laboratorium. Ten wielokrotnie koncertował w Hotklubie, ale też ZDK i późniejszym MDK. Statystyki poprawiał solowymi setami Krzysztof Ścierański, a w ostatnich latach także Marek Raduli: czy to na warsztatach, czy też uczestnicząc w różnych konstelacjach muzycznych. Nic więc dziwnego, że na Majówkę – przypominającą działalność Hotklubu – zaproszona została popularna „Laborka”.

Historia Laboratorium rozpoczęła się w 1970 roku. Muzyka grupy wymyka się definicjom,

a oryginalność jest jej znakiem firmowym. W 2018 roku, po 32 latach przerwy, ukazał się album „NOW”. Czy to utwory z niego usłyszymy podczas powrotu do naszego miasta? Czy może wieczór 2 maja w Rozwadowskim Domu Kultury wypełni brzmienie opus magnum zespołu z 1978 roku, zatytułowane „Quasimodo”? A może muzycy zagrają coś zupełnie nowego? Zachęcamy, aby sprawdzić to osobiście. Emocje gwarantowane!

Laboratorium – koncert

2 maja 2023 / wtorek

godz. 22.00

Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”

Bilety w sprzedaży. Szczegóły na stronie internetowej MDK w Stalowej Woli.