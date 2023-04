Czwarte zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze Tanwi Wólka Tanewska. W niedzielę beniaminek ligi okręgowej pokonał na swoim boisku Stal Gorzyce, a ozdobą meczu była bramka zdobyta przez Sebastiana Pieroga z rzutu wolnego. Nie tylko w polskiej Ekstraklasie, ale na boiskach całej Europy rzadko kiedy można oglądać takie gole.

Odetchnęli kibice lidera. Sokół pojechał do Łowiska, gdzie po pierwsze, każdej drużynie gra się tam ciężko, a po drugie były to derby powiatu rzeszowskiego, a wiadomo, że one rządzą się swoim prawami… W spotkaniu padła tylko jedna bramka, zdobył ją w pierwszej połowie obrońca Sokoła Dominik Story. Sokół wystąpił w tym meczu bez Kacpra Piechniaka. Najlepszy strzelec 4 ligi podkarpackiej musiał wyjechać do Poznania na szkolenie zawodowe.

Wicelider ze Zdziar pokonał San Kłyżów, ale również jemu zwycięstwo nie przyszło łatwo. Na początku drugiej połowy gospodarze objęli prowadzenie po golu Radosława Wojtasa, a w doliczonym czasie gry, wynik ustalił Wojciech Sobiło.

W Stalowej Woli rezerwy Stali podejmowały imienniczkę z Nowej Dęby. Kto miał nadzieję na to, że nieźle radzący sobie na wiosnę nowo dębianie będą w stanie zagrać ze Stalą II Stalowa Wola, jak równy z równym, rozczarowali się. Gospodarze atakowali non-stop, często gościli pod bramką Marka Głóda, ale dopiero w 35. minucie udało im się znaleźć sposób na bramkarza z Nowej Dęby. Celnie z rzutu wolnego z okolic 20 metra przymierzył Kacper Wydra. Napastnik Stali był dla swoich rywali dopóki nie zszedł z boiska prawdziwym utrapieniem. Druga bramka dla gospodarzy padła tuż przed przerwą, a zdobył ją mocnym uderzeniem zza linii pola karnego Bartosz Pioterczak. Kilka minut po wznowieniu gry po przerwie ten sam piłkarz znowu trafił do bramki. Tym razem finalizując ładnym uderzeniem w górny róg bramki indywidualną akcję Mateusza Książka. Wynik spotkania ustalił wprowadzony w 60. minucie Bartłomiej Maj.

Drugi punkcik w rozgrywkach zdobyła Unia Nowa Sarzyna, a niewiele jej zabrakło, żeby zapisać na swoje konto premierowe zwycięstwo. Wyrównująca bramka dla zespołu z Jarocina padła w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Jarocin uratował punkt i zremisował pierwszy mecz w sezonie 2022/23.

Źle się dzieje w Olimpii Pysznica, która przegrała trzeci mecz z rzędu. Inna rzecz, że miała w nich nie lda rywali, bo Sokoła Kamień, rezerwy „Stalówki” i teraz Pogoń Leżajsk.

STAL II – STAL NOWA DĘBA 4:0 (2:0)

1-0 Wydra (36), 2-0 Pioterczak (44), 3-0 Pioterczak (51), 4-0 Maj (80)

STAL II: Konefał – Krajanowski, Hudzik, Lebioda (55 Omuru), Książek, Filipczuk (75 Burdzy), Stępniowski (60 Iskra), Pioterczak, Ziółkowski (60 Ziółkowski), Wydra (60 Maj), Fedejko.

STAL ND: Głód – Gorzelany, Kabaciński (46 Amjad), Ciździel, Styka, Tereszkiewicz, Sytnikov (65 F.Furtak), Ciach (Mokrzycki), Wilk (54 Nowak), Stochmal, Serafin (46 Dudek)

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Ziółkowski – Sytnikov, Cioch.

TANEW – STAL GORZYCE 3:1 (2:1)

0-1 Kwiatkowski (3), 1-1 D.Kokoszka (9), 2-1 Pieróg (13), 3-1 Małek (90)

TANEW: D.Wołoszyn – Bajek, Ciosmak,Dul (73 Pacyna), D.Kokoszka, Kuczera (89 Małek), Maziarz (82 K.Kokoszka), Wójcik, Pieróg, Góreczny (25 Łach), K.Wołoszyn (85 Garbacz).

STAL: Paterek – Chara (73 Madera), Różański (89 Beszczyński), Winiarski, Bernas, Przepiórka, Kwiatkowski, Andrasik, Machowski, Filipiak (46 Golik), Świąder.

Sędziował Grzegorz Wilk (Nowa Dęba). Żółte kartki: Kwiatkowski, Andrasik.

W pozostałych meczach 21. kolejki:

Siarka II – Azalia 6:2 (3:1), Adamek (10, 73), Nojszewski (34, 58), Zawiślak (26), Ziółkowski (65), Hrnciar (82) – Forek (16), Bieniasz (77), Łowisko – Sokół 0:1 (0:1), Story (27), Transdźwig – Junior 2:1 (0:0), Franus 50, Madeja (69) – Macioszek (90), Olimpia – Pogoń 0:3 (0:0), Flis (56, 65), Misiag (52), Unia – Jarocin 2:2 (2:1), Karwacki (19), Kostyra (23) – Socha (34), Śnios (90), Zdziary – San 2:0 (0:0), Wojtas (47), Sobiło (90) – Socha (34), Śnios (90).

Najlepszy strzelec: 31 – Piechniak (Sokół), 20 – Sobiło (Zdziary), 16 – Góreczny (Tanew), Stąporski (Transdźwig).

21. kolejka, 29 kwietnia: Junior – Zdziary (16), Stal G. – Jarocin (16), 30 kwietnia: Siarka II – Unia (11), Azalia – Olimpia (14), San – Tanew (16), Pogoń – Stal ND (16), Stal II – Łowisko (17), mecz rozegrany awansem: Sokół – Transdźwig 4:1 (2:1).

Tabela za www.regiowyniki.pl