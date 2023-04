„Horyzont czasu” to tytuł debiutanckiego tomiku poezji Wandy Ludian, który Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zaprezentowało 20 kwietnia 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli.

Salę bankietową Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 wypełniło liczne grono miłośników poezji, przyjaciół i znajomych autorki, a bliżej z twórczością debiutującej poetki zapoznała publiczność Anna Garbacz, autorka posłowia zamieszczonego w tomiku, prywatnie od 25 lat przyjaciółka poetki.

– Wiersze Wandy Ludian to w dużej części zapis uczuć w obliczu cierpienia i śmierci, ukazany na tle przyrody, spleciony z nią i odniesiony do Boga. Ale nie brak też utworów o lżejszej tematyce, operujących żartem czy autoironią. Wiersze te są jak zmienna pogoda, jak ludzkie życie splecione z drobnych i trudnych dni, a ich lektura – to skłania do refleksji nad sprawami najważniejszymi, to przynosi beztroski uśmiech i radość – mówiła Anna Garbacz.

Autorka tomik poświęciła pamięci swoich rodziców, a wiersze powstawały przez kilka lat, gdy wspólnie z siostrą opiekowała się rodzicami. Można zaryzykować stwierdzenie, że „Horyzont czasu” to siostrzany tomik, albowiem właśnie Teresa Skrzypek, siostra Wandy Ludian, jest autorką ilustracji, jakie znalazły się w książce. – Chciałam przelać na papier moje rozmyślania i uczucia. Ten tomik to nasze wspólne dzieło i podziękowanie dla naszych rodziców – potwierdza poetka. W tomiku znajdziemy 30 utworów, część z nich zgromadzona w MBP publiczność usłyszała w interpretacji Agnieszki Bulicz i Beaty Sudoł – Kochan, członkiń SL „Witryna”.

Muzycznie poetce towarzyszyły Mirosława Gębowicz i Czesława Niemiec z Zespołu „Mira i weseli akordeoniści”, które z werwą zaprezentowały kilka utworów muzycznych, grając na akordeonie, banjo i skrzypcach, a w części nieoficjalnej dały nawet mini – koncert.

Wanda Ludian publikowała w almanachach „Schowane miedzy słowami (2017), „Echo naszych serc (2018), „W przestrzeniach wyobraźni” (2021) i „Poezja naszych serc” (2022). Publikacja tomiku „Horyzont czasu” została wsparta ze środków Miasta Stalowa Wola.