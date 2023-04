22 kwietnia na ulicach Stalowej Woli pojawiły się elektryczne hulajnogi. Dla niejednego mieszkańca uruchomienie tego systemu było zaskoczeniem. Jak się dowiedzieliśmy nie jest to miejska inicjatywa. Za wypożyczanie sprzętu w pełni odpowiada prywatna firma.

– Jest to operator prywatny, który zdecydował się, aby na terenie Stalowej Woli uruchomić taki system. Zdajemy sobie sprawę, że są podzielone opinie na temat tych systemów, dlatego, że one nie polegają na uporządkowanym systemie, jak to jest w przypadku roweru miejskiego kiedy mamy stacje, kiedy rowery są oddawane i podlega to pewnej kontroli. Wile miast boryka się z problemem porzucania hulajnóg, pozostawiania ich czy na chodniku, czy na ścieżkach rowerowych co zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Początkowo hulajnogi zostały ustawione przy niektórych stacjach rowerowych, co mogło być mylące dla mieszkańców. Miasto jednak nie odpowiada za ten system i nie uzyskuje z tego tytułu żadnych opłat.

– Mamy nadzieję, że w Stalowej Woli, ta firma która podjęła się realizacji będzie w stanie utrzymać, porządek, bezpieczeństwo. Na pewno będziemy wymagali, aby operator tej firmy wprowadził tutaj jak najlepszy standard. Będziemy oczywiście to oceniać jak zostanie przyjęte przez mieszkańców. Jest to element elektromobilności, element takiego trendu, który występuje w dużych miastach. My jesteśmy otwarci, ale z drugiej strony patrzymy też na pewne ryzyka, które są związane z takimi systemami – dodaje prezydent.