W minioną sobotę 22 kwietnia odbyła się organizowana przez Powiat Stalowowolski akcja „Drzewko za makulaturę”. W tym roku zebrano 13,5 tony makulatury.

– Te akcje cieszą się ogromnym powodzeniem. Nasze zadanie od wielu lat jest takie, żeby propagować sadzenie drzew i to się nam bardzo fajnie udaje. W ostatnim czasie są to przeważnie miododajne drzewka, bo zależy nam na pszczelarstwie, zależy nam również na takich większych drzewach, a przy okazji zbieramy makulaturę – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Podczas sobotniej akcji makulatura przyjmowana była od godz. 9.00 w dwóch punktach na terenie miasta Stalowej Woli tj.: w Rupieciarni przy ul. 1 Sierpnia 18A oraz na terenie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25. Mieszkańcy oddawali różne ilości makulatury. Za każde pięć kilo dostawali kupon na sadzonkę drzewa lub krzewu.

– Taki strzał w 10 i to od pierwszej akcji to jest oczywiście borówka amerykańska. To jest coś, co cieszy się nieustająca popularnością – mówił Witold Tutak naczelnik wydziału ochrony środowiska i leśnictwa.

Sadzonki czekały na mieszkańców powiatu na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15. W tym roku były to dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, sosna, klon jawor, róża, lipa, wiąz, jodła, świerk, brzoza, czereśnia ptasia, borówka amerykańska, dereń jadalny, katalpa, morwa biała, hortensja bukietowa, ligustr pospolity.

– W tym roku zakupiliśmy morwę, to jest takie drzewo, które kiedyś było u nas, na naszych terenach, w tej chwili jest niewielka ilość, a bardzo ciekawe drzewo owocowe, miododajne. Jeśli chodzi o te lasowtwórcze drzewa, to one są też sadzone na działkach, takich przydomowych, bo ludzie chcą sobie posadzić duże drzewo, żeby mieć cień – mówił starosta stalowowolski.