W 10. minucie Arkadiusz Ziarko, a w 40. minucie Bartosz Pikuła skierowali piłkę do bramki Avii i zapewnili „zielono-czarnym” komplet punktów w Świdniku. Stal wygrała 2:0 i wciąż traci punkcik do Wieczystej, która w ostatniej kolejce wymęczyła zwycięstwo z jedenastką z Wiązownicy.

Mecz w Świdniku zaczął się od ataków gospodarzy, ale bramkę zdobyła Stal. Po błędzie defensorów Avii, piłkę przejął Mariusz Szuszkiewicz i dograł do Arkadiusza Ziarki, który znalazł się w sytuacji „sam na sam”, nie dając szans Dawidowi Rosiakowi i w 22. meczu w barwach Stali zdobył swoją pierwsżą bramkę.

W 20. minucie żółtą kartką został napomniany Rafał Maluga, a dziesięć minut później ten sam piłkarz po raz drugi zobaczył „żółtko” i ostatni kwadrans pierwszej połowy oraz całą drugą, gospodarze grali w osłabieniu. Stal bardzo szybko wykorzystała przewagę liczebną. W 39. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, celnie „główkował” Bartosz Pikuła. To trzeci w tym sezonie gol niespełna 18-letniego obrońcy Stali. Trzeci po uderzeniu z głowy i trzeci po zagraniu piłki z rzutu rożnego.

Po przerwie widowisko straciło na atrakcyjności. Grająca w dziesięciu Avia nie wierzyła w to, że może wyrządzić rywalowi jakąkolwiek krzywdę, a z kolei zadowolona z dwubramkowego prowadzenia Stal nie musiała forsować tempa, ograniczając grę do kontrolowania tego, co dzieje się na boisku. Ale od czasu do czasu udawało się podopiecznym trenera Ireneusza Pietrzykowskiego zagrozić bramkarzowi Avii. Najlepszą okazję do zdobycia trzeciej bramki mieli stalowcy w ostatnich minutach drugiej połowy. Po uderzeniu Macieja Wojtaka, piłkę odbił przed siebie Dawid Rosiak, pierwszy doskoczył do niej Bartłomiej Olszewski i miał przed sobą praktycznie pustą bramkę, jednak… przestrzelił.

Kolejnym rywalem Stali będą Czarni Połaniec. Na to spotkanie trener Pietrzykowski będzie miał już do dyspozycji trójkę piłkarzy, którzy nie mogli zagrać w Świdniku, ponieważ pauzowali za cztery żółte kartki: Kacpra Wydrę, Kosei Iwao i Szymona Grabarza.

Mecz z Czarnym odbędzie się w sobotę, 29 kwietnia o godzinie 17.

AVIA – STAL 0:2 (0:1)

0-1 Ziarko (10), 0-2 Pikuła (39)

AVIA: Avia: Rosiak – Drozd, Kursa, Myktytyn, Kalinowski – Maluga, Mydlarz (46 Zając), Popiołek (78 Wdowiak), Dobrzyński (46 Uliczny) – Rak (78 Akhmedov), Białek (46 Kompaniecki).

STAL: Smyłek – Banach (84 Stępniowski), Rogala, Pikuła – Kowalski, Soszyński, Kołbon, Duda, Szuszkiewicz, Ziarko (22 Wojtak) – Imiela (75 Olszewski).

Sędziował Mateusz Jenda (Warszawa). Żółte kartki: Maluga, Kursa – Kołbon. Czerwona kartka Maluga (30. minuta, druga żółta).