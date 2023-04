Pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej, szóste w tym sezonie, odnieśli piłkarze Sokoła Nisko. Pierwszy raz w roli trenera naszej drużyny triumfował trener Marcin Wołowiec.

Sokół pokonał w sobotę na swoim stadionie Głogovię i przeskoczył w tabeli rezerwy mieleckiej Stali.

Spotkanie rozpoczęło się od ataków Głogovii, która przez kilka pierwszych minut dominowała i zdobyła bramkę, ale dla… Sokoła. W 9. minucie kontrę gospodarzy, wykończył obrońca Głogovii Kacper Cząba, od którego odbiła się piłka i wpadła do siatki.

Kilka minut później bramkarz Głogovii Piotr Lipka, skapitulował po raz drugi. Pokonał go płaskim uderzeniem z pola karnego Przemysław Bednarz, wykorzystując dokładne zagranie z prawej strony.

Po zmianie stron przyjezdni złapali kontakt za sprawą Grzegorza Płonki, który uderzył nie do obrony zza pola karnego. Atakowali, szukali różnych rozwiązań w grze ofensywnej, ale nie potrafili zdemontować obrony Sokoła, a w 87. minucie nadziali się na kontrę i stracili trzecią bramkę. Adrian Chamera uruchomił dokładnym podaniem Damiana Piryta, który zauważył, że bramkarz Głogovii wyszedł daleko ze swojej bramki i wrzucił mu piłkę „za kołnierz”. W doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny dla zespołu gości, którego na gola zamienił były napastnik „Stalówki” Tomasz Płonka.

W środę (26 kwietnia, g. 17.30) odbędzie się w Nisku zaległy mecz 22. kolejki Sokoła z Legionem.

SOKÓŁ NISKO – GŁOGOVIA 3:2 (2:0)

1-0 Cząba (8 – samobójcza), 2-0 Bednarz (16), 2-1 G.Płonka (76), 3-1 D.Pyryt (89), 3-2 T.Płonka (90 – rzut karny)

SOKÓŁ: Polit – Omuru, Gnatek, Stępień, M.Pyryt – F.Moskal (85 Kasia), Bednarz, Chamera, Serafin (72 Dziopak) – D.Pyryt (90 Buczek), Mistrzyk.

GŁOGOVIA: Lipka – Cząba, Łeń, Domoń, Kuca (46 Czop) – Pilecki, G.Płonka, Skiba (67 Szary), Woźniak, Kiełbasa (67 Wilk) – T.Płonka.

Sędziował Konrad Tomczyk (Jarosław). Żółte kartki: M.Pyryt, Omuru, Bednarz – Domoń, Pilecki.