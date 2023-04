Jeżeli znasz bardzo dobrze historię „Stalówki” to odpowiesz na to pytanie. Nie jest ono jednak łatwe. Poradzą sobie z nim tylko wybitni znawcy piłkarskiej Stali Stalowa Wola.

Zaczynamy zabawę! Na koniec sezonu 1972/73 drużyna Stali Stalowa Wola zajęła pierwsze miejsce w lidze międzywojewódzkiej (III liga) w grupie południowej i wywalczyła historyczny awans do II ligi (obecnie I liga). „Stalówka” w 30 meczach zdobyła 44 pkt. Odniosła 20 zwycięstw (wtedy za wygraną przyznawano 2 pkt), 4 mecze zremisowała i 6 przegrała.

W Czeladzi, która rok wcześniej niemal do samego końca liczyła się w walce o awans, jedenastka trenera Jerzego Kopy wygrała 1:0, a gola strzelił…?

I to jest właśnie to pytanie, na które chcemy otrzymać odpowiedź. Kto zdobył zwycięską bramkę dla Stali w wyjazdowym meczu z CKS Czeladź?

Odpowiedzi prosimy wpisywać w komentarzach.