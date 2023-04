Na „kopercie” mogą pozostawić samochód wyłącznie osoby posiadające kartę parkingową, czyli dokument potwierdzający ich uprawnienie do korzystania z miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Zarówno zasady uzyskania karty, jak i sposób posługiwania się nią są regulowane w przepisach. Ich naruszenie może prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie.

Czym jest karta parkingowa i jak można ją uzyskać?

Karta parkingowa to niewielki, prostokątny dokument w kolorze niebieskim, który w typowych przypadkach powinien zostać umieszczony za przednią szybą pojazdu. Ważne, aby karta została umieszczona w pojeździe w taki sposób, żeby możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności oraz dostrzeżenie naniesionych na nią zabezpieczeń.

Karta jest wydawana osobom, które mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych z ograniczoną zdolnością poruszania się.

W przypadku, w którym karta jest przyznawana osobie niepełnosprawnej, podstawą jej wydania może być orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniu do ulg i uprawnień.

Jeśli osoba ubiegająca się o kartę parkingową została zakwalifikowana do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jej wydanie będzie zależało od tego, jaka przyczyna niepełnosprawności została wpisana w orzeczeniu. Do uzyskania karty uprawniają choroby narządu wzroku (symbol 04 – O), upośledzenie narządu ruchu (symbol 05- R) i choroba neurologiczna (symbol 10 – N). Ważne, aby w treści orzeczenia zostało wpisane wskazanie do wydania karty parkingowej, ponieważ w przeciwnym wypadku nie zostanie ona przyznana.

O wydanie karty parkingowej należy zwrócić się do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek trzeba złożyć osobiście, a przy jego składaniu konieczne będzie okazanie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Wydanie karty parkingowej jest również związane z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 21 złotych. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni.

Karta parkingowa wydawana jest na określony czas, maksymalnie na pięć lat. Zwykle karta wydawana jest na okres, na który zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności.

Co, jeśli z samochodu korzystają też inne osoby?

Zasadą jest, że z uprawnień, jakie daje karta parkingowa może korzystać ta osoba, której dane zostały wpisane w karcie. Natomiast gdy samochód prowadzi inna osoba, może ona legalnie zaparkować na „kopercie” wyłącznie wtedy, gdy przewozi osobę niepełnosprawną, posiadającą kartę parkingową.

Przykładowo, jeśli opiekun osoby niepełnosprawnej podwozi ją do przychodni czy urzędu i w tym celu korzysta z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, jest to zgodne z prawem. Natomiast, jeśli opiekun odwozi osobę niepełnosprawną, dla której została wydana karta, do ośrodka rehabilitacji ruchowej, a sam następnie jedzie do pracy i tam parkuje samochód na „kopercie”, nie będzie to działanie zgodne z przepisami.

Jakie kary grożą za nieuprawnione zaparkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej?

W przypadku wykroczenia, polegającego na zaparkowaniu nieoznakowanego samochodu na miejscu postojowym dla osób niepełnosprawnych przez osobę nieuprawnioną do uzyskania karty parkingowej, trzeba się liczyć z możliwością wymierzenia grzywny w wysokości 800 zł oraz utratą 6 punktów karnych. Z kolei osobom, które posługują się kartą parkingową pomimo, że nie są do tego uprawnione grozi grzywna w kwocie 1.200 zł. W przypadku nieprzyjęcia mandatu i przegrania sprawy w sądzie, istnieje ryzyko podwyższenia grzywny.

Co w przypadku, jeśli osoba uprawniona zapomni karty parkingowej?

Brak pozostawienia karty parkingowej za przednią szybą pojazdu lub pozostawienie jej w taki sposób, że jest częściowo niewidoczna również stanowi wykroczenie. W takim przypadku uprawniony naraża się na dokładnie taką samą grzywnę jak osoba, która w ogóle nie posiada uprawnień do pozostawienia samochodu na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Co również ważne, w samochodzie trzeba pozostawić oryginał karty parkingowej. Umieszczenie za szybą wyłącznie kopii również będzie skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.

Dodatkowe uprawnienia

Choć nie jest to zasadą, jednostki samorządu terytorialnego mogą zadecydować o zwolnieniu posiadaczy kart parkingowych z opłaty za parking. O to, czy w danej miejscowości istnieje możliwość skorzystania z darmowego parkingu warto zapytać w wydziale komunikacji urzędu miasta lub starostwa, choćby w czasie załatwiania formalności związanych z wydaniem karty.

Karta parkingowa a prywatne parkingi

Wynikające z przepisów i opisane w artykule zasady mają zastosowanie na drogach publicznych. O zasadach parkowania obowiązujących na drogach wewnętrznych decydują co natomiast właściciele danej drogi. Wyjątkowo, jeśli droga wewnętrzna została oznaczona znakiem „Strefa ruchu”, obowiązują na niej wszystkie zasady ruchu drogowego, a zatem również szczególne uprawnienia związane z posiadaniem karty parkingowej.

