Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku realizuje projekt „To Bee or Not to Bee”, którego działania są skierowane na uwrażliwienie dzieci i dorosłych na los pszczół i innych owadów zapylających. Celem działań jest pokazanie, jakie zagrożenie niesie za sobą coraz mniejsza liczba pszczół w naszym otoczeniu oraz w jaki sposób można im pomóc.