Blisko 20 mln złotych kosztował remont drogi Krzeszów – Harasiuki w powiecie niżańskim. Odcinek o długości 10,6 km zyskał nową nawierzchnię, chodniki i ścieżkę rowerową. Oficjalne oddanie do użytku odbyło się 21 kwietnia w Hucisku.

Dokładna nazwa zadania to „Przebudowa drogi powiatowej nr 1069R do drogi 858 Krzeszów”. Koszt modernizacji wyniósł 19,8 mln zł. Przebudowa drogi uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9,9 mln zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont trwał 13 miesięcy. W tym czasie przebudowany został ponad 10 km odcinek drogi powiatowej, która odgrywa ważną rolę strategiczną w układzie komunikacyjnym powiatu niżańskiego. W zakres przebudowy drogi, oprócz jezdni, weszło: wykonanie chodnika z kostki brukowej, ścieżki rowerowej, wykonanie przejść dla pieszych wraz z instalacją oświetlenia remont mostu.

W podsumowaniu inwestycji udział wzięli między innymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Rafał Weber.

– Z różnych programów drogowych do samorządów trafiają miliardy złotych rządowego wsparcia. Przede wszystkim są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale również są to dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład czy środków rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki tym instrumentom wsparcia, a także zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, realizowana jest ogromna ilość zadań, które sprawiają, że każdy polski region ma równe szanse rozwoju – powiedział Andrzej Adamczyk.

