W Warszawie na matach OSiR Bemowo odbyły się 29. Mistrzostwa Polski ADCC. Ze „złotem” i kolejnym mistrzowskim tytułem w karierze wrócił stalowowolski grappler, Arsen Naslyan.

Wychowanek trenera Pawła Kunysza, zawodnik FightSport Stalowa Wola triumfował w kategorii Adult średnio zaawansowany w wadze do 65 kg. Stoczył cztery zwycięskie walki. W finałowej pokonał Brajana Kosiewicza (Academia Gorila Koszalin).

Także dwóch innych reprezentantów FightSport Stalowa Wola stanęło w Warszawie na podium. W kategorii junior młodszy 11-12 lat w wadze do 32 kg wicemistrzem Polski został Jakub Mazurek – w finale przegrał jednym punktem z Franciszkiem Kamińskim (Dragon’s Den/Ze Radiola Poland Warszawa) – a w kategorii Adult PRO w wadze do 91 kg wicemistrzostwo Polski wywalczył Achilles Rocha.

16-letni Brazylijczyk z amerykańskim obywatelstwem przyjechał do Stalowej Woli ze swoim ojcem, aktualnym mistrzem świata Combat Jiu-Jitsu w wadze lekkiej, Vagneem Rochą i pomagał mu w prowadzeniu seminarium szkoleniowego w klubie FightSport Stalowa Wola i otrzymał zgodę na udział w mistrzostwach Polski. Stoczył cztery niezwykle efektowne walki z zawodowcami w kategorii seniorów w wadze do 91 kg. Pokonał m.in. Pawła Nędziego (Berserkers Team Szczecin), byłego mistrza świata w grapplingu, wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski, posiadacza czarnego pasa w brazylijskim jiu jitsu. W finałowej walce młody Brazylijczyk przegrał na punkty z innym utytułowanym polskim grapplerem, Piotrem Fręchowiczem z Bersekers Team Warszawa.

W tym roku w mistrzostwach Polski wzięło udział ponad 1400 zawodników.

