Władysława Nieradka ze Stanów w gminie Bojanów zwyciężyła w konkursie „Sztafety” na „Najładniejszą Wielkanocną Ozdobę”. Przygotowana przez nią pisanka zachwyciła naszych czytelników.

Przed tegorocznymi świętami wielkanocnymi, poprosiliśmy czytelników „Sztafety” o przesyłanie do nas zdjęć ozdób świątecznych wykonanych własnoręcznie. W sumie wpłynęło 13 zdjęć różnorodnych, kreatywnych i pięknych pisanek, stroików, zajączków i innych ozdób. Zdjęcia te opublikowaliśmy na profilu “Sztafety” na Facebooku, gdzie przez ponad tydzień, nasi obserwatorzy „lajkowali” poszczególne fotografie. Zwyciężyła ozdoba, która kciuków w górę nazbierała najwięcej.

Autorką tej ozdoby jest Władysława Nieradka ze Stanów. Jej pisanka zgromadziła ponad 400 „lajków i serduszek”. To piękna ozdoba wykonana w całości z papieru metodą guillingu. Jak mówi pani Władysława przygotowanie pisanki zajęło jej dużo czasu, ale było warto. Na co dzień nasza laureatka uczestniczy w zajęciach prowadzonych w Dziennym Domu Senior+ w Maziarni, gdzie rozwija swoje umiejętności i zdolności manualne, poznaje nowe techniki wykonywania prac. Jak mówi kierowniczka placówki, pani Władysława jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, a jej prace zajmują czołowe miejsca w różnych konkursach.

Gratulujemy pani Władysławie zwycięstwa w naszym konkursie i głównej nagrody jaką jest bilet rodzinny do Magicznych Ogrodów. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy przesłali do nas zdjęcia swoich ozdób. Kto ich jeszcze nie widział to zapraszamy na naszego Facebooka.