Do stalowowolskiego magistratu wpłynęła petycja od mieszkańców osiedla Hutnik. Mieszkańcy tego rejonu apelują o wykonanie oświetlenia wzdłuż ulicy Sosnowej oraz osiedlowego placu zabaw wraz z boiskiem.

– W imieniu mieszkańców osiedla Hutnik w Stalowej Woli, zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Rady Miejskiej w Stalowej Woli o wykonanie zapowiadanego od kilku lat oświetlenia ulicy Sosnowej oraz placu zabaw wraz z boiskiem dla dzieci na terenie osiedla Hutnik – czytamy w interpelacji.

Apelujący mieszkańcy podkreślają, że oświetlenie jest niezbędnym elementem podniesienia poziomu bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, rowerzystów jak i zmotoryzowanych użytkowników drogi, która dla tej części osiedla jest głównym ciągiem komunikacyjnym.

– Nadmieniamy, że ruch na ulicy Sosnowej jest niezwykle nasilony. Ulica Sosnowa każdego dnia pokonywana jest przez mieszkańców osiedla w ich regularnych wyjazdach do pracy, sklepów czy urzędów, nie wspominając o dzieciach, które korzystają z niej w drodze do szkoły. Wielu seniorów i wiernych mieszkających na terenie osiedla korzysta z chodnika wzdłuż ulicy Sosnowej w drodze do kościoła. Podkreślamy, że znaczenie ulicy Sosnowej jako głównej ulicy osiedlowej jest dla mieszkańców ogromne. Jej stan techniczny wraz z całą związaną z nią infrastrukturą ma kluczowe znaczenia dla naszego bezpieczeństwa. Obecny stan drogi w całym jej przebiegu zagraża bezpieczeństwu i naraża nas na ryzyko wypadku do którego może dojść ze względu na panującą tam po zmroku ciemność spowodowaną brakiem oświetlenia. Fakt, że ulice boczne komunikujące się z tą drogą są znakomicie oświetlone, a sama ulica Sosnowa oświetlenia nie posiada, jest niezrozumiały i zdumiewający – piszą mieszkańcy.

Drugą poruszaną przez mieszkańców osiedla Hutnik kwestią jest sygnalizowana potrzeba wybudowania na tym terenie miejskiego placu zabaw oraz boiska dla dzieci. – Hutnik jest chyba jedynym osiedlem w mieście, na którym takich obiektów nie ma. Dzieci aby skorzystać z placu zabaw czy boiska muszą być wożone przez rodziców praktycznie do centrum miasta. Zaznaczany, że Hutnik to osiedle na którym mieszka wiele dzieci i takie obiekty będą cieszyły się wielką popularnością i obłożeniem. Ufamy, że skoro miasto zdecydowało się zainwestować w budowę boiska oraz placu zbaw na terenie osiedla Charzewice, gdzie użytkowników jest bardzo niewielu i obiekty te są zazwyczaj puste, pochyli się nad realną potrzebą osiedla Hutnik, gdzie takiego problemu nie będzie – czytamy w interpelacji.

Mieszkańcy wnoszą o przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie, wyznaczenie odpowiedniej lokalizacji i przeprowadzenie inwestycji tak szybko, jak to będzie możliwe.

Jednocześnie w złożonym dokumencie dziękują za wykonany do tej pory nowy odcinek chodnika wzdłuż ulicy Sosnowej, który jak piszą autorzy petycji niewątpliwie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa i estetyki całego osiedlowego ciągu komunikacyjnego.