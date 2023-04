Wiosna oraz zbliżające się wielkimi krokami lato, bardzo często skłaniają Cię do podjęcia decyzji o odchudzaniu. Z każdej strony jesteś bombardowany sposobami na szybkie odchudzanie lub różnego rodzaju detoksami, które w dłuższej perspektywie czasu nie przynoszą upragnionego rezultatu, a Ty stajesz się coraz bardziej sfrustrowany kolejną nieudaną próbą redukcji masy ciała. Brzmi znajomo?

Zrób to mądrze!

Każda porażka powinna być dla nas lekcją, z której wyciągamy odpowiednie wnioski. Zawsze jest odpowiedni czas, aby podjąć walkę o swoje zdrowie oraz wygląd, ale nie przy pomocy głodówki. Tej wiosny postaw na swoje zdrowie i zrób to racjonalnie, z pomocą dietetyka, który przeprowadzi Cię przez proces odchudzania, nauczy zdrowych nawyków żywieniowych i pomoże skutecznie schudnąć bez efektu jojo. Plan dostosowany do Twoich możliwości, wyznaczenie realnego celu oraz wsparcie dietetyka na każdym etapie Twojej drogi do nowej sylwetki sprawią, że odchudzanie będzie zdrowe, przyjemne i przede wszystkim trwałe!

Pan Wojtek przyznaje, że przed wizytą w gabinecie dietetycznym Projekt Zdrowie w Stalowej Woli odchudzał się na własną rękę, co doprowadziło go do poważnych problemów ze zdrowiem oraz efektu jojo. W końcu zdecydował, że musi zawalczyć o swoje zdrowie i zaufał specjaliście.

– Po kilku tygodniach współpracy z panią Katarzyną z gabinetu dietetycznego Projekt Zdrowie w Stalowej Woli mój stan zdrowia znacznie się poprawił, zniknęły bezdechy senne, mam więcej siły do działania, jestem aktywny fizycznie. Nie czuję się głodny, a posiłki, które proponuje pani dietetyk Katarzyna są smaczne i sycące – mówi pan Wojtek.

– Odchudzanie nie powinno kojarzyć się z wyrzeczeniami, restrykcjami i jedzeniem niesmacznych rzeczy. Twój sposób odżywiania powinien być dostosowany do Twojego stylu życia, a nie na odwrót. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, zarezerwuj dla siebie termin bezpłatnej konsultacji dietetycznej – mówi dietetyk Projekt Zdrowie Katarzyna Placha.

Nie odkładaj odchudzania na później!

Zwizualizuj swój cel! Wyobraź sobie, jak będziesz czuć się w spodniach mniejszych o dwa rozmiary, albo gdy Twoje wyniki badań się poprawią. Zacznij działać od teraz, nie od jutra!

Już teraz wykonaj pierwszy krok i umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem pod numerem telefonu 669 696 770

W trakcie spotkania dietetyk przeprowadzi analizę składu ciała, wykona badanie poziomu tkanki tłuszczowej, poda wytyczne dotyczące zapotrzebowania kalorycznego organizmu oraz podpowie, jak zmienić nawyki żywieniowe.

