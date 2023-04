Pierwszy raz w tym sezonie z opuszczonymi głowami schodzili z boiska piłkarze Sokoła Kamień. Receptę na pokonanie lidera znalazła Stal Nowa Dęba. W Woli Zarczyckiej setną bramkę w rozgrywkach straciła Unia Nowa Sarzyna.

Kilka dni temu zadaliśmy w „Sztafecie” pytanie, kto zatrzyma kroczącego od zwycięstwa do zwycięstwa Sokoła Kamień i jego najlepszego strzelca Kacpra Piechniaka. Odpowiedź przyszła w niedzielę. Drużyną, która sprawiła, że lider po raz pierwszy w tym sezonie schodził z boiska pokonany, okazała się Stal Nowa Dęba. Od razu jednak trzeba zaznaczyć, że tak pechowej porażki swojej drużyny najstarsi kibice Sokoła nie pamiętają. Gospodarze mieli w tym meczu kilka dobrych okazji strzeleckich, jednak żadnej nie wykorzystali, a w dwóch przypadkach nie po ich myśli zinterpretował sytuację boiskowe, sędzia Piotr Chmura.

Za pierwszym razem gospodarze domagali się podyktowania rzutu karnego za faul na Eryku Sarzyńskim, lecz arbiter uznał, że przewinienie było poza „szesnastką”, a w drugim przypadku, pod bramką Stali, przy wykonywaniu rzutu rożnego, ewidentnie popchnięty został Adrian Piekut, ale również i tym razem gwizdek arbitra milczał. Jakby tego było mało, w 6. minucie doliczonego czasu gry, kapitan Sokoła tak niefortunnie interweniował, że wpakował sobie „swojaka” i zapewnił wygraną zespołu z Nowej Dęby.

Sokół przegrał w 19. kolejce pierwszy mecz, a Unia Nowa Sarzyna straciła setną bramkę. Zdobył ją Dawid Bieniasz z Azalii Wola Zarczycka, uderzeniem z rzut karnego.

Na porażce lidera skorzystały goniące go drużyny. Cała czwórka odniosła zwycięstwo. Zdziary pokonały w Gorzycach Stal, Transdźwig pokonał w Kłyżowie San, a rezerwy Stali Stalowa Wola rozgromiły w domu Olimpie Pysznica.

Kolejny raz brawa należą się beniaminkowi z Wólki Tanewskiej. Tanew wygrała w Jarocinie 4:1. Było to jej trzecie zwycięstwo z rzędu.

JAROCIN – TANEW 1:4 (0:3)

0-1 Wołoszyn (20), 0-2 Piróg (37), 0-3 Góreczny (41), 3-1 Chudy (50), 1-4 Ciosmak (60)

JAROCIN: Nowak – Oczkowski (38 Zadworny), Drabik, Wojtusik, Muc, Golec (33 Chudy), Oleksak, Socha, Tęcza (75 Śnios), Kobylarz, Szpyra.

TANEW: Pałka – Dul (75 Pacyna), Ciosmak, Wołoszyn (82 Małek), Wójcik (85 Maziarz), Kuczera, Łoch (75 K.Kokoszka), Bajek, Pieróg, Góreczny (78 Garbacz).

Sędziował Tomasz Wilk (Krzątka). Żółte kartki: Kobylarz – Łoch.

STAL II – OLIMPIA 5:0 (3:0) — fotorelacja poniżej

1-0 Fedejko (28), 2-0 Grasza (30), 3-0 Książek (45), 4-0 Szifer (48), Maj (66)

STAL: Konefał (46 Chamera) – Szifer, Krajanowski (55 Pawłowski) Hudzik, Grasza, Książek (72 Burdzy), Filipczuk (Maj), Lebioda, Pioterczak (60 Omuru), Ziółkowski (55 Stelmach), Fedejko.

OLIMPIA: Bereżański – Bartnik (60 M.Szwedo), Kloc, Błażejowicz (60 K.Szwedo), Dybka (54 Trawiński), Warzocha, Pchełka, Rzekęć, Dziura, Tofil, Bajgierowicz.

Sędziował Mariusz Antosz (Tarnobrzeg).

STAL GORZYCE – LZS ZDZIARY 0:3 (0:1)

0-1 Sobiło (54), 0-2 Siudak (66), 0-3 Madej (80)

STAL: Paterek – M.Chara (46 Madera), Różański, Winiarski Bernaś, Przepiórka, Machowski (75 Filipiak), Kwiatkowski, Golik, Ivakhnenko (85 Falasa), Świąder.

ZDZIARY: Drzymała – Jagodziński (82 Białas), Sałek, Gnidec (75 Startek), Urbanik, Cichoń (55 Madej), Cupak, Kobylarz (70 Gruszczyk), Siudak, Sobiło, Wojtas (80 Jarosz).

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Chara – Jandziński.

W pozostałych meczach 19. kolejki:

Junior – Łowisko 1:0 (1:0), Guściora (29), Azalia – Unia 3:1 (1:0), Sypek (40), Sobota (62), Bieniasz (68) – Półtorak (48), Pogoń – Siarka II 3:2 (3:2), Kruk (2, 45), Miśko (34) – Lubaski (19), Krempa (22), Sokół – Stal ND 0:1 (0:0), Piekut (90 – samob.), San – Transdźwig 1:4 (0:3), Szlęk (16), Stąporski (32), Franus (42), Nurzyński (52) – Madej (65).

Czytaj także:

